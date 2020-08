Psicologo di fama mondiale rivela le regole per una vita felice

Le regole per avere una vita soddisfacente e sentire la felicità esplodere nel cuore rivelate da Mikhail Litvak. Prendi nota.

Forse qualcuno di voi ha già sentito parlare di Mikhail Litvak, è un psicoterapeuta russo di fama mondiale. Chi ama leggere libri di psicologia avrà sicuramente letto o sentito parlare di qualche sua opera. E’ un guru e la sua missione è quella di aiutare ad orientarsi e districarsi tra i marasmi della vita.

Come ben sappiamo la vita è ben lontana dall’essere un fiume lungo e tranquillo, spesso ci presenta un conto da pagare. Un lutto, un tragico evento, un licenziamento, problemi coniugali sono all’ordine del giorno.

Qual’è il metodo per superare tutto senza perdere il sorriso?L’esperto ha redatto una lista contenente 22 regole di vita fondamentali per il nostro benessere psicologico. Prendine nota.

Vita: un cammino verso la serenità

Ti piacerebbe svegliarti ogni giorno con la felicità nel cuore e avere la chiave per risolvere i problemi? non ti stiamo consigliando di assumere droghe per vivere in un mondo parallelo, vogliamo solo condividere con te il pensiero di un teraputa esperto dopo anni di studi, riflessioni ed esperienze fatte con i suoi pazienti.

La vita può essere anche un cammino verso la serenità e verso un miglioramento costante, certo non possiamo garantirvi che questo cammino non sarà faticoso, ma possiamo suggerirvi come intraprenderlo nel modo ottimale.

Quale momento migliore per mettere in pratica i consigli di uno degli psicologi più influenti del mondo? Siamo stati tutti risucchiati da una pandemia globale, a causa del Covid-19, abbiamo dovuto modificare le nostre abitudini e la nostra quotidianità. Siamo stati rinchiusi, ricordate la Pasqua passata tra le mura domestiche e questa sera sarà il primo Ferragosto senza falò, fuochi e feste in spiaggia.

Non stiamo dicendo che questi siano probleemi esistenziali, ma solo che è difficile rinunciare alle cose belle, alle gioie, alle feste, alle condivisioni…

In questo momento approfittiamo di questa tregua per riflettere e cambiare in meglio la nostra esistenza.

Il dottor Mikhail Litvak suggerisce di adottare 22 regole di vita epocali:

1. Non inseguire la felicità

Qualche volte fermati e ringrazia per quello che hai. La felicità non si compra, vive dentro di noi. Siate soddisfatti dei vostri risultati.

2. Non dipendere dal giudizio altrui.

Qualunque cosa dicano gli altri, u fidati del tuo giudizio. Non permettere a nessuno di giudicarti o meglio di farti ferire da un giudizio.

3. Non aspettare o chiedere l’approvazione altrui.

Se senti di volere qualcosa segui il tuo obiettivo che oiaccia o non agli altri.

4. Sii una persona matura

Usa l’esperienza, rifletti, pondera, non vivere superficialmente, pensa alle conseguenze sii una persona matura e ammira quelli migliori di te senza criticare i peggiori.

5. Pianifica priorità ed azioni: con costanza, passo dopo passo, questo è il modo per raggiungere i propri obiettivi.

6. Nessuno può rimuovere del tutto un’altra persona dalla propria vita:

Purtroppo non avremmo a che fare solo con le persone che scegliamo, altri ci vengono imposti, come i colleghi e i familiari. Accettali per quello che sono.

7. Non si possono soddisfare tutti. Ti piacerebbe accontentare tutti ma non si può. Se ti ostinerai a farlo finirai ad essere psicologicamente stanco e provato.

8. Allontana chi ti aiuta per interesse. Se qualcuno ti fa un favore perchè vuole qualcosa in cambio ricordati il suo nome. Ringrazia, salda il debito e allontanalo dalla tua vita.

9. Il cammino verso la felicità attira l’invidia: alcune persone invidiano quelle felici, tieni la tua felicità per te.

10. Non aver paura di provare sentimenti di sconforto: la tristezza e la paura sono anch’essio sentimenti importanti. La paura ti fornisce l’attenzione e la prudenza per esempio. Impara dalle cose che ti rendono triste cosa ti rende felice, potrebbe essere il loro contrario.

11. Affronta i tuoi ‘nemici’: valuta pure il giudizio e le critiche altrui, mettersi in discussione potrebbe aiutarci a migliorarci.

12. Fantastica su sogni realistici. sogna e dai forma ai tuoi sogni, sogna cose raggiungibili, possibili e l’universo lavorerà per portarle da te.

13. Evita le cose futili: non sprecare il tuo tempo in cose che non hanno importanza per te.

14. Non approfondire la vita degli altri. pensa a te stesso, non farti mai sopraffare dal pettegolezzo.

15. Tu sei il tuo più grande nemico. Ricorda che tu decidi per te stesso. Valuta i tuoi limiti e lavora per superarli.

16. Non dare retta a chi ti critica. Non ti curar di loro ma gurda e passa….tendi l’orecchio e se trovi che una critica sia costruttiva valuta la possibilità di usarla per migliorarti, ma non lasciarti influenzare.

17. Sii pronto a crescere: personalmente e professionalmente. I cambiamenti fanno parte della vita, non temerli.

18. Non aver paura di parlare, apriti a nuovi orizzonti, ascolta nuovi pensieri e punti di vista, potrebbe nascondersi una grande ricchezza in alcune persone.

19. La solitudine non è negativa: ogni tanto stare soli fa bene, ascolta i tuoi pensieri e i tuoi bisogni.

20. Non c’è una logica maschile e un’altra femminile: l’unica logica è quella di fare un pensiero corretto. Parlate e confrontatevi, non abbiate timore di non comprendervi, la comunicazione è importante nella coppia.

21. Condividi la felicità. Questo è l’unico modo per accrescerla, condividila con le persone care e la gioia aumenterà esponenzialmente.

22. Vivi per te stesso. Non devi dimostrare nulla agli altri, pensa per te che è già tanto difficile mantenere la propria integrità.