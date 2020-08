Quello del 2020 sarà un Ferragosto atipico, con spiagge chiuse e diversi eventi cancellati.

Brutte notizie per chi non aspettava che il giorno di Ferragosto per sentirsi finalmente in vacanza. Per tutta la penisola sono infatti subentrate nuove norme restrittive al fine di evitare assembramenti nella giornata più calda dell’anno.

Sembra che questo Ferragosto sia destinato ad essere ricordato per l’assenza di festeggiamenti. Al fine di evitare nuovi assembramenti, infatti, in tutta Italia stanno scattando diverse ordinanze comunali volte a bloccare feste e riunioni di ogni tipo.

Un classico esempio sono le spiagge, molte delle quali saranno chiuse con veto assoluto per falò e notte a rimirare le stelle. Un destino simile è quello che riguarderà diversi locali, chiusi per evitare che i giovano vi si riuniscano in masse e senza rispettare le regole di distanziamento sociale.

Un problema che sta creando un certo caos perché riguardando i vari comuni, ci sono regole diverse da un luogo all’altro e tutto con conseguente confusione da parte di chi sta ancora cercando di organizzarsi in qualche modo. Guarda il video per saperne di più.