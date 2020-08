Sapevi che facciamo tutti questo gesto quando fa caldo?

Facciamo questa cosa a letto anche quando fa caldo per compensare il nostro bisogno di sicurezza che va oltre il fatto di sentire caldo.

Quello di cui stiamo per parlarvi è un riflesso incondizionato, un gesto che compiamo tutti quando ci mettiamo a letto, anche in estate, ed è quello di coprirsi.

A causa del caldo dormiamo nudi, col condizionatore o con il ventilatore accesso e puntato addosso (tra l’altro non fa bene alla salute, scopri perché non devi tenerlo acceso tutta la notte) qualsiasi cosa pur di riposare senza sentire caldo eppure non possiamo rinunciare a coprirci con il lenzuolo. Uno studio ci rivela il motivo.

Perchè ci copriamo quando fa caldo?

Queste sono le settimane più calde dell’estate, il termomentro supera i 35 gradi e grondiamo ad ogni passo. Di giorno ci rinfreschiamo in prossimità dell’acqua e usciamo di sera per godere del fresco. A peggiorare la sensazione di caldo ci si mette pure la mascherina, una precauzione ancora obbligatoria per tutelare la nostra salute, che ci fa irritare la pelle e sudare, combatti così i brufoli e punti neri causati dall’uso della mascherina.

Eppure, nonostante il gran caldo, molti di noi non possono fare a meno di dormire senza coprirsi con un lenzuolo. Paradossale vero?

Vuoi scoprire perchè lo facciamo? Semplice il lenzuolo ci avvolge e ci fa sentire protetti, è una sorta di rifugio contro l’ansia.

Ci piace dormire coperti anche quando fa caldo, perché ci fornisce una sensazione di sicurezza e conforto e riduce lo stress e l’ansia. A confermarlo è uno studio della Harvard School of Medicine, secondo gli autori dello studio: “Le persone preferiscono avere caldo piuttosto che essere stressate”.

Ma questo sembrerebbe non essere l’unico motivo, coprirsi attiverebbe uno schema celebrale del sonno, una sorta di tasto di accensione mediante il quale cominichiamo al nostro cervello che è giunto il momento di metterci a dormire.

Abbiamo elencato altri motivi in questo articolo: perché non riusciamo dormire senza un lenzuolo anche quando fa caldo? qui troverai anche utili suggerimenti riguardo all’ambiente e alla temperatura ideale per godere di un un sonno riposante.