Le due star hanno ancora una relazione molto difficile: Brian Austin Green colpisce Megan Fox con un post su Instagram dopo il selfie pubblicato dall’attrice.

Le due star di Hollywood sembrano non aver ancora finito di beccarsi.

Nonostante entrambi siano ormai andati avanti dopo la fine del loro matrimonio e frequentino apertamente altre persone, sembra ci sia ancora qualche problema da risolvere.

La star di Beverly Hills 90210 ha infatti deciso di pubblicare su Instagram un post alquanto controverso…

Brian Austin Green e il post su Instagram: frecciatina o accusa vera e propria?

Lasciarsi non è mai facile eppure il loro matrimonio è finito da tempo: Megan Fox e Brian Austin Green non stanno più insieme.

Certo, smettere di frequentarsi non era tra le opzioni visto che hanno tre figli insieme, l’ultimo dei quali nato proprio durante la separazione!

Ci sarebbe da pensare che tra i due corra buon sangue e invece non è così: lo dimostra l’ultimo post di Instagram di Brian Austin Green.

Nonostante le dichiarazioni rilasciate dall’attore negli ultimi tempi, nelle quali augura a Megan molta serenità e sostiene che la felicità dei loro figli sia la cosa più importante, Brian sembra non aver preso bene il fatto che la ex-moglie frequenti qualcuno di nuovo.

Megan Fox sta infatti uscendo con il rapper Machine Gun Kelly e i due sembrano davvero innamorati.

Ieri l’attrice di Hollywood ha pubblicato un selfie con Machine Gun Kelly accompagnato da una didascalia inconfutabile: “Ragazzo bello da morire… il mio cuore è tuo“.

Immediata la risposta di Brian: un post con foto di tutti i suoi figli, accompagnato dalla medesima didascalia.

Una presa in giro crudele che però nasconde anche una frecciatina piuttosto velenosa!

Brian sembra voler sottolineare come, nonostante le nuove relazioni, per lui contino solo i figli… non come Megan che posta foto con il nuovo fidanzato!

I commenti sui social si sono sprecati e qualcuno ha trovato l’uscita di Brian poco elegante.

Insomma la situazione è a dir poco esplosiva ed imbarazzante per tutti: non ultimi i figli, che sono stati “strumentalizzati” dal papà per far fare brutta figura alla mamma!

Vi avevamo già parlato di quanto sia difficile conciliare social e tecnologia soprattutto quando di mezzo ci sono i minori: forse anche Brian dovrebbe riflettere un po’ sull’utilizzo che fa delle foto dei suoi bambini.

Infine, siamo tutti d’accordo: i panni sporchi si lavano in casa. O, al limite, in macchina come hanno fatto Kim Kardashian e Kanye West paparazzati mentre discutevano della crisi del loro matrimonio.