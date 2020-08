Spray anti zanzare fai da te: soluzione repellente che funziona -VIDEO

Le zanzare in estate sono considerate una vera ‘piaga’ per tutti coloro vengono punti abitualmente. La ricetta per uno spray anti zanzare fai da te, un repellente che funziona davvero!

Le zanzare abitano la stagione calda e accompagnano i nostri momenti più belli, le serate all’aperto passate in compagnia e anche le notti in cui davvero non ci lasciano tregua. Le zanzare non pungono chiunque, anzi prediligono alcune persone. Esistono in commercio moltissimi prodotti, naturali e non che promettono di allontanare questi insetti ma nella maggior parte dei casi ciò non accade affatto, forse perché oramai anche loro hanno sviluppato una certa resistenza alle sostanze repellenti.

Le ricette di repellenti fai da te, popolano le pagine del web e sono di solito a base di oli essenziali e fragranze notoriamente non gradite alle zanzare come il geranio e la citronella che risultano davvero essere efficaci, ma come combinare i vari ingredienti tra loro in modo corretto? Ecco una ricetta che vi svelerà una formulazione davvero vincente.

Come preparare uno spray repellente per le zanzare a base di geranio e citronella, il video tutorial

Sono molte le ricerche scientifiche che negli anni hanno messo in luce le modalità con cui le zanzare interagiscono con l’essere umano e gli studi hanno messo in luce come questi insetti siano davvero particolari e curiosi.

La ricerca ha messo in luce che sarebbero i microbi della pelle ad attirare le zanzare a pungere l’uomo e anche che alcune sostanze come il geranio e la citronella siano per loro molto sgradite, per questo gli spray a base naturale contengono sempre questi oli essenziali a volte addizionati di altre sostanze vegetali come l’olio di neem.

Scopriamo come preparare uno spray repellente per zanzare a base di ingredienti naturali, miscelando insieme alcool ad uso alimentare, con glicerina vegetale, acqua, olio essenziale di geranio e olio essenziale di cirtronella. Per le dosi precise e le modalità di preparazione non vi resta che guardare il video tutorial.

Questo spray naturale molto semplice da preparare, potrà essere vaporizzato su adulti, bambini e anche su indumenti e magari nell’area circostante come repellente, soprattutto quando si sta all’aperto. Una volta punti da una zanzara, esistono altrettanti rimedi naturali per il gonfiore ed il prurito molto efficaci.