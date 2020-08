Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono ufficialmente lasciati, dopo 7 anni di relazione tra alti e bassi e un figlio, Santiago. Eppure i due si lanciano ancora frecciatine e messaggi sui social. Vediamo insieme la risposta della showgirl argentina…

Belen Rodriguez e Stefano De Martino comunicano ancora tramite post su Instagram.

La ex coppia è al centro di rumour e scoop da diverso tempo, soprattutto dovuto al polverone post lockdown in cui sono uscite indiscrezioni circa la rottura. Da quel momento in poi, scie di gossip e presunte relazioni sono sbucate fuori confermando la separazione ufficiale della coppia.

La seconda separazione è stata la più difficile, queste le recenti dichiarazioni del ballerino e conduttore napoletano commentando a cuore aperto il suo dolore a causa della rottura con la moglie Belen Rodriguez.

Un amore complesso e talvolta difficile tra i due caratteri di fuoco. Ed è proprio in questo clima di tensioni e di flirt estivi come quello del ballerino con la modella Mariana Rodriguez e del weekend di fuoco della showgirl argentina insieme a Michele Morrone o le foto e i baci ad Ibiza con GianMaria Antinolfi di Belen che si colloca un nuovo tassello alla storia.

Botta e risposta su Instagram tra Belen e Stefano

Nel mondo dei social e della comunicazione 2.0 c’è chi ancora crede che nella vita ci siano coincidenze, che tutto accade per una ragione specifica. Ma c’è anche chi crede le coincidenze, o il famigerato “caso” non esistono.

E in questo caso specifico sembrerebbe difficile pensare che si tratti di causalità. Sono in tanti a pensare che l’ultimo post condiviso dalla showgirl argentina altro non sia che una risposta a quello pubblicato poche ore prima dall’ex marito Stefano De Martino. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Visualizza questo post su Instagram Aspettando la Luna. Un post condiviso da Stefano De Martino (@stefanodemartino) in data: 1 Ago 2020 alle ore 6:49 PDT

Questo il post su Instagram del conduttore di Made in Sud. Si tratta di una foto in cui è immortalata la luna che si riflette sul mare, con scritto “Aspettando la luna”. Una foto e una didascalia romantica. Indirizzato a chi?

Ed ecco che subito dopo poche ore arriva la risposta di Belen Rodriguez:

La showgirl argentina mamma di Santiago ed ex moglie di Stefano De Martino sembrerebbe aver dato una risposta all’ex marito. Mare e luna sullo sfondo con didascalia: “Vieni con me? Ti porto dove tutto si confonde e la notte è il riflesso della luna sull’acqua, andiamo dove le ombre inventano disegni mai visti.”

Coincidenze?