Belen Rodriguez e Michele Morrone, weekend di fuoco insieme: il gossip

Belen Rodriguez e Michele Morrone starebbero organizzando un weekend di fuoco insieme. La showgirl ha dimenticato De Martino con l’attore di 365?

Negli scorsi giorni si è a lungo parlato di un possibile flirt tra Belen Rodriguez e Michele Morrone. Secondo il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, l’ex di Stefano De Martino si starebbe scambiando dei messaggi con il protagonista di 365 giorni su Instagram.

I due, effettivamente, avrebbero molto in comune, visto che sono entrambi genitori ed hanno un matrimonio fallito alle spalle. Anche se Michele, a differenza della Rodriguez, ha un ottimo rapporto con la sua ex, mentre la showgirl e Stefano De Martino nemmeno si salutando quando si incontrano per il piccolo Santiago.

Da quando è scoppiato il rete il gossip su Belen e Michele, i diretti interessati non hanno né confermato né smentito la notizia del loro riavvicinamento, ma a confermare il tutto ci pensa l’influencer Amedeo Venza che ha avuto modo di poter sentire alcuni amici intimi dell’attore che oltre ad assicurargli l’interesse reciproco dei due gli avrebbe svelato che stanno organizzando un weekend di fuoco insieme.

Belen Rodriguez passerà un weekend di fuoco con Michele Morrone? L’influencer sembra essere convinto di sì, ecco le sue parole.

Belen Rodriguez glissa su Morrone e lancia una frecciata a De Martino

Belen Rodriguez, almeno per il momento, non ha commentato in alcun modo il gossip su Michele Morrone, né tanto meno lui è intervenuto per confermare o smentire tali voci.

Però fonti vicine all’attore avrebbero confermato che il gossip corrisponde alla realtà dei fatti e non è frutto di qualche voce sbagliata.

“Vi confermo lo scoop dell’estate: l’attore di 365 e Belen stanno organizzando una mini vacanza da trascorrere insieme!“ ha esordito Amedeo Venza. “Loro continuano a scriversi, anche se il tutto è ancora rigorosamente top secret ma fonti vicine a Michele mi hanno confermato il tutto, aggiungendo che stanno progettando un weekend insieme privatissimo” ha concluso.

Michele Morrone, che ha fatto impazzire il web con le sue ultime foto, è riuscito a far nuovamente battere il cuore di Belen dopo la rottura con Stefano De Martino?

Tra l’altro di recente la showgirl sembrerebbe avergli lanciato l’ennesima frecciata sui social, in quanto alcune sue recenti condivisioni fanno pensare al loro rapporto. Eccone un esempio: “Se la corrente ti sta portando dove vuoi andare, non metterti a discutere”.

La frase di di Belen Rodriguez sembra essere rivolta proprio a Stefano De Martino, che pare soffrire molto la fine del loro matrimonio. Sarà vero o semplici coincidenze?