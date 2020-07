Giulia De Lellis deve operarsi: l’influencer annuncia di doversi sottoporre ad un intervento chirurgico dopo una visita medica fastidiosissima.

Piccole problema di salute per Giulia De Lellis che, attraverso una serie di storie pubblicate su Instagram, annuncia che dovrà sottoporsi ad un’operazione chirurgica per risolvere dei problemi con cui sta convivendo. La decisione è arrivata dopo una visita medica, abbastanza fastidiosa, a cui la fidanzata di Andrea Damante si è sottoposta nelle scorse ore.

Giulia De Lellis: “Poteva andare peggio, me la caverò con un’operazione al naso”

Giulia De Lellis annuncia che risolverà il suo piccolo problema di salute appena tornerà a Milano. “Scusate l’assenza, ma sono tornata poco fa da quel controllo di cui vi parla da un po'” – esordisce così l’influencer nella storie di Instagram. La fidanzata di Andrea Damante che nei giorni scorsi ha espresso solidarietà ad Andrea Iannona a colpi di like, è poi scesa nel dettaglio.

“Mi sono cac*ta addosso tutto il giorno. Avevo un’ansia terribile addosso. Poteva andare peggio, ma me la caverò con un’operazione al naso. Non so quante sedute dovrà fare dalla logopedista. Vari trattamenti e cose varie, ma diciamo che c’è sempre chi sta peggio. Quindi va bene così”, aggiunge l’influencer tra le più pagate tra quelle italiane.

“Non mi lamento, anzi. Appena tornerò a Milano mi organizzerò per sistemare questa cosina. Adesso sono un po’ rincog*ionita perchè mi hanno infilato un tubicino fastidiosissimo, dolorosissimo nel naso” – fa sapere ancora. “Non sarà semplice guarire, ma sono serena“, conclude.

Fortunatamente nulla di grave per la De Lellis, sempre più serena e felice accanto ad Andrea Damante con cui ha ritrovato la complicità che aveva all’inizio della storia d’amore. In attesa di poter risolvere definitivamente il problema di salute, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne continua a godersi l’estate con il fidanzato e gli amici concedendosi dei momenti di relaz in giro per l’Italia, rigorosamente in località di mare.