Calamari ripieni al pomodoro e tonno | Una ricetta di pesce creativa

Facili ma anche spettacolari da servire in tavola: i calamari ripieni al pomodoro e tonno sono un secondo piatto da successo assicurato

Buoni da soli, ma anche imbottiti. I calamari in cucina sono adatti a diverse preparazioni, ma ce ne sono alcune che stuzzicano l’appetito e la fantasia. Come i calamari ripieni al pomodoro e tonno, una ricetta creativa e versatile.

Potete infatti servirli come secondo piatto, ma anche utilizzarli come condimento per un piatto di pasta davvero goloso. Bastano pochi ingredienti, ma tutti di qualità eccellente, per portare in tavola i sapori e i profumi del mare. Una preparazione classica che può essere arricchita con alcune varianti: capperi, olive, uvetta possono sostituire il tonno e la mollica. Il risultato finale sarà sempre buonissimo e invitante.

Calamari ripieni al pomodoro e tonno, ricetta facile

C’è un unico segreto per cucinare un perfetti piatto di calamari ripieni al pomodoro e tonno ed è la scelta del, pesce. Puntate su quello fresco (vanno bene anche i totani), facendovi consigliare dal pescivendolo.

Ingredienti (per 4 persone):

500 g di calamari

150g di tonno sott’olio

250 g di pomodori pelati sgocciolati

1 uovo

60 g di mollica di pane

50 g di formaggio grattugiato

2 spicchi di aglio

latte

prezzemolo

olio extravergine di oliva

sale

Preparazione

La prima parte è nella pulizia dei calamari. Lavateli e poi staccate i tentacoli dalle sacche, tenendole da parte. Tritate i tentacoli rosolandoli in una padella piccola con un filo di olio e 1 spicchio d’aglio spellato. Basta poco per cuocerli, poi toglieteli dal fuoco e lasciate raffreddare.

In una ciotola mettete i tentacoli ormai freddi, aggiungete l’uovo, un po’ di prezzemolo tritato e la mollica di pane bagnata nel latte e strizzata. Poi anche il formaggio grattugiato, un pizzico di sale e infine il tonno sgocciolato e sbriciolato.

Amalgama bene il ripieno riprendendo le sacche dei calamari. Con un cucchiaino riempitele con il composto e chiudete fissandole con stecchini. Poi con i rebbi di una forchetta bucherellatele perché non scoppino in cottura.

Mettete a scaldare una padella ampia con un filo d’olio e 1 spicchio d’aglio tritato. Unite i pelati schiacciati e frantumati con una forchetta, cuocendo per 5 minuti. Poi aggiungete i calamari farciti e coprite la padella cuocendo per almeno mezz’ora, a fuoco basso. Serviteli caldi e gustateli.