Mercedesz Henger | Eseguiamo con l’ex naufraga 4 esercizi di plank – VIDEO

Mercedesz Henger, ritratta recentemente in alcune foto su Instagram, mostra un fisico mozzafiato. Le sue curve oltre a far sognare migliaia di uomini hanno destato la curiosità anche di molte donne.

La figlia di Eva Henger infatti, se fino a qualche anno fa aveva un corpo curato, non sfoggiava di certo le forme che invece può vantare ora. Il merito va alle dure sessioni di allenamento abbinate a una dieta controllata.

Inoltre, a contribuire al fisico spaziale di Mercedsz, oltre a madre natura, è stato sicuramente anche il suo fidanzato nonché personal trainer e modello Lucas Peracchi.

Ecco 4 esercizi di plank per allenarti come Mercedesz Henger

Un fisico da urlo è quello che ultimamente Mercedesz Henger sfoggia su Instagram. Durante la quarantena, infatti, la figlia di Eva non ha fatto mistero di essersi allenata costantemente.

E il duro lavoro che ormai l’ex naufraga ha intrapreso è ripagato dagli ottimi risultati. Un fisico scolpito nel marmo è quello della quasi ventinovenne Mercedesz che in questi giorni ha fatto una sorpresa alla nonna per il suo compleanno.

La figlia di Eva Henger, infatti, pur non essendo ancora tornata in ottimi rapporti con la madre ha riallacciato i rapporti con il resto della famiglia che inizialmente si era schierata con la madre. E proprio in questi giorni, insieme al fidanzato Lucas Peracchi, è andata in Ungheria a trovare la nonna che compiva gli anni.

Nelle storie pubblicate dalla bella Mercedesz si nota come la coppia non abbia smesso di allenarsi neanche in vacanza. Sedute di duri workout sono senz’altro il risultato di un fisico perfetto che entrambi sfoggiano con orgoglio.

Scopriamo allora come fare i plank insieme a Mercedesz: ecco 4 esercizi da svolgere comodamente anche dal proprio salotto di casa.

Innanzitutto precisiamo che il plank è uno di quegli esercizi statici tra i più completi perché non migliora solo la tonicità della parete addominale ma coinvolge tutta la muscolatura. Tenere infatti la posizione non attiva solo i muscoli dell’addome ma anche quelli del resto del corpo. Di sicuro è un esercizio che se eseguito con costanza permette di ottenere ottimi risultati visibili già in poco tempo.

Scopriamo allora 4 modi per eseguire i plank.

1) Il primo esercizio è un plank superman. Oltre a fare forza sul retto dell’addome coinvolge i glutei e la zona lombare per l’elevazione della gamba e la muscolatura della schiena per l’elevazione del braccio.

Nella classica posizione del plank: sdraiati proni, con le mani vicino alle spalle, si solleva il corpo facendo perno sulla punta dei piedi con i talloni verso il pavimento e distendendo le braccia. Da questa posizione partono i movimenti del braccio e della gamba opposti, alternandoli.

Mercedesz del plank superman ne esegue 10 esercizi per ogni lato per un totale di 4 serie.

2) Il secondo esercizio è un plank delfino. In isometria si esegue il tipico plank. Mercedesz ne fa 4 serie fino a cedimento. Il primo e il secondo esercizio sono in superserie, quindi senza nessuna pausa tra l’uno e l’altro.

3) Il terzo esercizio è un plank con le ginocchia in fuori alternate. Se ne eseguono 10 per ogni lato per 4 serie.

4) A seguire il quarto esercizio, che completa questa serie è il plank su gomito. Anche di questo se ne fanno 4 ripetizioni per lato fino a cedimento in superserie.

In questo breve video potrete osservare solo alcuni degli esercizi che la bella Mercedesz esegue. Infatti oltre ai 4 esercizi di plank nel profilo Instagram dell’influencer potrete trovare l’allenamento completo di total body, livello intermedio, ideato dal suo fidanzato Lucas Peracchi.