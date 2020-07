Giulia De Lellis e Damante pronti per il matrimonio e non solo: l’annuncio

Giulia De Lellis e Damante pronti per il matrimonio e non solo:...

Giulia De Lellis e Andrea Damante, secondo alcune recenti indiscrezioni pubblicate dal settimanale Nuovo, sarebbero pronti per il matrimonio e non solo. La coppia, formatasi a Uomini e Donne, starebbe pensando a mettere su famiglia.

Giulia De Lellis, secondo l’ultimo numero in uscita del settimanale Nuovo, starebbe in procinto di organizzare le sue nozze con Andrea Damante. Il bel dj veronese, dopo aver riconquistato la fiducia dell’esperta di tendenze, le avrebbe chiesto di sposarlo e lei avrebbe risposto di sì. Almeno per il momento, secondo il settimanale, i due non hanno ancora deciso una data. Anche se recenti indiscrezioni annunciano che il matrimonio si potrebbe svolgere durante il prossimo anno.

Giulia De Lellis e Andrea Damante si sposano, ma secondo il settimanale le sorprese non finiscono qui per i fan della coppia. Perché? Perché i due, tra l’altro lei sembrerebbe lavorare anche al sequel del suo libro sulle corna, vorrebbero anche allargare la famiglia. Oltre alla presenza di Tommaso ovviamente, il loro cane.

Giulia De Lellis e l’ex tronista di Uomini e Donne, come anticipato, sembrerebbero anche pensare di voler allargare la loro famiglia, che al momento vanta ben tre membri inclusi loro stessi.

Sempre secondo il settimanale, infatti, di recente Andrea Damante avrebbe fantasticato nell’immaginarsi l’esperta di tendenze nel ruolo di madre e secondo lui sarebbe un ruolo che le calza a pennello.

“Credo che Giulia possa essere un’ottima madre” riporta il settimanale. Molto probabilmente Giulia, avendo fatto un’esperienza nel ruolo di zia, visto che ha due bellissime nipotine, sa già come gestire il tutto.

Andrea Damante, che di recente è finito al centro della polemica per aver vietato le norme anti covid, è in una botte di ferro e i fan della coppia sono convinti che anche lui possa essere un ottimo papà.

Andrea Damante e Giulia De Lellis sarebbero pronti a giurarsi amore eterno e i loro fan non vedono l’ora di assistere a quel fatidico momento.