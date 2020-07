Giulia De Lellis e Andrea Damante: spunta il like di lei a Iannone

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono più felici che mai. Nelle scorse ore però i fan dell’ex coppia di Uomini e Donne hanno notato un like di lei ad un recente post di Andrea Iannone.

Giulia De Lellis, come gli utenti della rete ben sapranno, ha ritrovato da qualche tempo la felicità accanto al suo storico ex fidanzato Andrea Damante. I due, che di strada ne hanno fatta da quando si sono conosciuti al Trono Classico di Uomini e Donne, dopo essere stati separati per qualche tempo hanno deciso di dare una nuova chance alla loro storia che sembra proseguire a gonfie vele.

Nelle scorse ore però, gli utenti della rete più attenti hanno notato che l’esperta di tendenza ha messo un like al suo ex Andrea Iannone, ma niente paura perché Giulia non ha nessun ripensamento.

Giulia De Lellis ha messo un like ad Andrea Iannone, tra l’altro di recente è finita nei guai e rischia una denuncia, ad un post che mostra tutto il dispiacere del pilota nel non poter gareggiare quest’anno a causa delle accuse di doping ricevute negli scorsi mesi.

La fidanzata di Andrea Damante si è semplicemente mostrata solidale, sapendo quanto è importante per il suo ex ciò che ha perso.

Andrea Iannone dopo Giulia De Lellis: “Sono dispiaciuto, è la prima volta”

Andrea Iannone, come anticipato, per la prima volta non potrà scendere in pista. Per questo motivo, l’ex di Giulia De Lellis, profondamente dispiaciuto per l’accaduto, si è lasciato andare ad un lungo sfogo sul suo profilo Instagram.

“Il giorno prima della partenza si prova un’emozione unica, una delle più forti che io abbia mai provato” ha ammesso Andrea Iannone su Instagram, che di recente pare essersi avvicinato a Cristina Buccino. “Per questo motivo ci tenuto a fare il mio in bocca al lupo a tutta la squadra del moto gp. Ai miei colleghi, alla mia squadra e ai miei sostenitori” ha proseguito il pilota.

“Per la prima volta dal 2005 non potrò gareggiare anche io. Sono profondamente dispiaciuto per tutte quelle persone che mi hanno sempre sostenuto e per me stesso” ha concluso amareggiato.

Andrea Iannone dopo le accuse di doping purtroppo è stato costretto a fermarsi per un po’.