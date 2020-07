Francia | La cattedrale di Nantes in fiamme: “La storia si ripete”

Francia | La Cattedrale di Nantes è in fiamme. Gli addetti ai lavori stanno provano a spegnere l’incendio. La costruzione aveva preso fuoco già nel lontano 1972.

La Cattedrale di Nantes in Francia è stata colpita da un incendio. Secondo quanto riportato da Adnkronos, le fiamme avrebbero iniziato a impossessarsi della cattedrale dalle 7 e 30 del mattino, anche se le cause dell’incendio non sono ancora ben chiare, e i pompieri sono prontamente intervenuti per domare la fiamme.

Purtroppo questa non è la prima volta che avviene un episodio del genere, che non è paragonabile all’incendio di Notre Dame, in quanto la cattedrale era già stata bruciata 1972 e riaperta dai fedeli nel 1985.