Giulia De Lellis | Finita nei guai: ecco perché rischia una denuncia

Guai in vista per Giulia De Lellis che presto sarà denunciata per aver promosso una vendita di bracciali il cui ricavato doveva essere devoluto alla categoria degli orafi valenziani.

L’influencer da quasi 5 milioni di follower Giulia De Lellis è finita nei guai per aver pubblicizzato alcuni bracciali della gioielleria Different Class Jewelry di Milano tramite un video pubblicato su Instagram.

Fin qui nulla di male, se non fosse che il ricavato della vendita di questi gioielli doveva essere devoluto al 100 per cento agli orafi valenziani che stanno subendo gli effetti della crisi post Covid-19.

Peccato però che dell'iniziativa i diretti interessati non fossero informati, compresa la presidente del consorzio DiValenza Barbara Rizzi che lunedì andrà in procura per denunciare la fidanzata di Andrea Damante per presunta truffa.