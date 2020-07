Chiara Ferragni, Fedez, Giulia De Lellis: quanto guadagnano con Instagram

Chiara Ferragni, Fedez, Giulia De Lellis e Gianluca Vacchi. Quanto guadagnano gli influencer grazie all’uso dei social? L’agenzia Hopper HQ ha svelato il listino prezzi delle celebrità più famose del web.

Chiara Ferragni è senza dubbio l’influencer più famosa del bel paese. E’ colei che ha lanciato questo nuova professione in Italia, che ha lanciato le basi per Giulia De Lellis ma anche per suo marito Fedez e tutti, almeno una volta nella vita, ci siamo chiesti quanto chi svolge questo lavoro possa guadagnare.

A rispondere a questa curiosità ci ha pensato l’agenzia Hopper HQ, che ha svelato il listino prezzi degli influencer più famosi del globo. Tra questi, ovviamente, non potevano mancare alcuni nomi italiani. Prima tra tutti, manco a dirlo, la Ferragni, ma quanto chiedono queste star del web per una collaborazione commerciale?

Chiara, prima tra gli italiani ma la 65 esima per guadagni nella classifica mondiale, guaderebbe circa 53 mila euro per un post. Suo marito Fedez, invece, tra l’altro la coppia di recente è molto preoccupata per la salute di Matilda, guadagna un po’ di meno: 27 mila e 600 euro.

Quanto guadagna Giulia De Lellis con Instagram, invece? La compagna di Andrea Damante prenderebbe quasi 12 mila e 500 euro per un ogni post.

Cifre da capogiro queste guadagnate dagli influencer nostrani, ma non sono di certo i soli. Gianluca Vacchi, ad esempio, ne guadagna circa 42 mila euro a post, mentre Mariano Di Vaio quasi 18 mila.

Il listino pubblicato dall’agenzia Hopper HQ, come prevedibile, sta rapidamente facendo il giro del mondo, considerando che ha rivelato i guadagni, che non sono quelli complessivi attenzione, delle star del web più amate di tutto il mondo.

Oltre a pubblicare quanto guadagna Chiara Ferragni con Instagram, ha pubblicato anche quelle di star di fama mondiale come Cristiano Ronaldo.

Il calciatore, infatti, che di recente è apparso più innamorato che mai di Georgina Rodriguez, percepisce quasi 900 mila dollari, ma al primo posto troviamo The Rock con un milione di dollari per un post, seguito poi da Kylie Jenner con 986 mila dollari.

Quanto si guadagna con Instagram non è più un mistero. Sarà forse per questo che tutti puntano a diventare degli influencer?