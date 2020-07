Uomini e Donne | Giovanna Abate a Capri con un ragazzo misterioso

Uomini e Donne | Giovanna Abate dopo la delusione con Sammy Hassan, la sua scelta al Trono Classico, sembrerebbe aver voltato pagina con un ragazzo misterioso a Capri.

Uomini e Donne aveva fatto incontrare Giovanna Abate e Sammy Hassan, ma la loro storia è sembrata funzionare soltanto sotto l’occhio indiscreto delle telecamere e non nella vita reale, dove sono durati poche settimane.

Poco dopo l’ufficializzazione della loro rottura, l’ex tronista di Maria De Filippi ha scelto di concedersi qualche giorno di relax a Capri. Giorni in cui sembrerebbe, secondo le segnalazioni arrivate all’influencer Deianira Marzano, aver già voltato pagina dopo la cocente delusione avuta da Hassan.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Uomini e Donne | Sammy: “Giovanna Abate? Non è pronta per uno come me”

Secondo alcuni fedeli sostenitori Giovanna Abate ha dimenticato Sammy Hassan, tra l’altro entrambi sono stati criticati da Giulio Raselli, con un nuovo e misterioso ragazzo. I due sono stati avvistati in più di un’occasione a Capri ed Anacapri insieme. Anche se, è bene specificare, che le persone in questione li hanno visti insieme ma senza beccare qualche loro bacio o abbraccio. E’ solo un amico o qualcosa di più?

Giovanna Abate dimentica Sammy dopo Uomini e Donne: la segnalazione

I fan del Trono Classico di Uomini e Donne però, nonostante non abbiano visto alcun bacio tra Giovanna Abate e questa presunta nuova fiamma, sono convinti che tra i due ci sia molto di più di una semplice amicizia e che lei abbia rapidamente voltato pagina dopo la delusione con Sammy Hassan.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Giovanna Abate e Sammy crisi | Alessandro Graziani: “Vorrei scriverle”

Giovanna Abate dopo Uomini e Donne, che non ha nascosto la delusione per Sammy, non ha ancora commentato il rumors sulla sua presunta fiamma, ma ha preferito concentrarsi sul dare consigli per mantenere un fisico longilineo durante le vacanze, deludendo un po’ le aspettative dei fan in quanto dopo la sua partecipazione al programma non si è mai sbilanciata in merito alla sua vita privata.

Visualizza questo post su Instagram Non importa dove la vita mi porta, trovami con un sorriso! Un post condiviso da Giovanna Abate (@abate_gio) in data: 18 Lug 2020 alle ore 5:44 PDT

Giovanna Abate si è già fidanzata dopo Sammy Hassan oppure il ragazzo con cui l’hanno beccata i fan è semplicemente un amico con cui ha voluto condividere qualche giorno di relax a Capri?