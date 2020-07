Grande Fratello Vip: Eva Grimaldi nel cast di dopo Licia Nunez

Grande Fratello Vip | Secondo quanto rivelato dal portale Tv Blog, l’attrice Eva Grimaldi avrebbe sostenuto il provino per far parte del cast del reality show di Alfonso Signorini dopo la partecipazione di Licia Nunez, l’ex di sua moglie Imma Battaglia.

Il Grande Fratello Vip dovrebbe iniziare, salvo imprevisti che a causa dell’emergenza del coronavirus sono diventati ormai all’ordine del giorno, durante le prime settembre. Per questo motivo la macchina di Alfonso Signorini non ha intenzione di fermarsi per un solo istante per garantire al pubblico del piccolo schermo un cast di tutto rispetto come la precedente edizione.

Il portale Tv Blog ha anticipato che Eva Grimaldi avrebbe sostenuto il provino per diventare uno dei concorrenti della prossima edizione. Qualora l’incontro fosse andato come sperato, l’attrice prenderà parte al programma subito dopo Licia Nunez, che durante la sua partecipazione non ha mai nascosto, tutt’altro, di aver avuto una lunga relazione con Imma Battaglia, attuale moglie di Eva.

Eva Grimaldi è nel cast del Grande Fratello Vip? Almeno per il momento nemmeno la produzione sembrerebbe sapere se ha superato o meno i provini, ma quel che è certo è che se dovesse entrare a far parte del programma non mancheranno le frecciate a Licia Nunez, che nemmeno lei si è risparmiata durante il suo ingresso. Tra l’altro l’ex concorrente di Signorini di recente ha confidato che sta provando l’inseminazione con la sua compagna Barbara.

Signorini: chi ha sostenuto il provino per il Grande Fratello Vip

Oltre ad Eva Grimaldi, ovviamente, anche altri personaggi hanno sostenuto il provino per far parte della prossima edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini.

Secondo il portale, infatti, anche l’ex calciatore Nicola Ventola e Enock Balotelli, fratello di Mario, avrebbero sostenuto il provino per prendere parte alla quinta edizione del reality show di canale 5.

Ma i nomi dei provinati non finiscono di certo qui. Anche Maddalena Corvaglia ha fatto il provino per il GF Vip 5 e sembra essere ormai certa anche la presenza del prete youtuber, che ha colpito e non poco Alfonso Signorini.

Il cast del GF Vip 5 sembra non aver nulla da invidiare a quello della precedente edizione.