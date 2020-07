Grande Fratello Vip | Signorini corteggia una contessa: chi è

Grande Fratello Vip | Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi da Alberto Dandolo, Alfonso Signorini starebbe corteggiando una nota contessa per farla diventare uno dei concorrenti della quinta edizione del reality show di successo di canale 5.

Il Grande Fratello Vip è pronto a tornare sul piccolo schermo con un’edizione nuova di zecca che, salvo imprevisti, dovrebbe debuttare sul piccolo schermo degli italiani a partire dal mese di settembre. La macchina guidata da Alfonso Signorini è non si è mai fermata un attimo per cercare i nuovi inquilini della casa più spiata d’Italia e secondo il settimanale Oggi, scritto da Alberto Dandolo, il padrone di casa starebbe corteggiando una contessa nota al pubblico del piccolo schermo per permetterle di far parte del nuovo cast di quest’anno.

Di chi stiamo parlando? Di Pinina Garavaglia. La nobile sarebbe entrata negli interessi del conduttore, così come un noto prete youtuber.

Pinina Garavaglia sarà nel cast del Grande Fratello Vip? Almeno per il momento la risposta è ancora incerta, staremo a vedere se il direttore di Chi è riuscito a convincere la contessa a prendere parte al progetto.

Alfonso Signorini confermato al Grande Fratello Vip: chi sono i possibili concorrenti

Alfonso Signorini, oltre a Pinina Garavaglia, avrebbe messo gli occhi anche su altri personaggi che potrebbero varcare la famosa soglia rossa del GF Vip 5.

Secondo il portale Tv Blog, infatti, sembra certa la presenza di Elisabetta Gregoraci nel cast, ma non solo. Al suo fianco, dovrebbe esserci anche la showgirl Flavia Vento, che sembra essere un’altra concorrente sicura.

Oltre a loro due, di recente è spuntato anche il nome di Tommaso Zorzi nel cast di Signorini.

Il noto influencer sarebbe decisamente un bel colpo per la prossima edizione del Grande Fratello Vip, visto l’enorme seguito che ha sul web. Ma nella casa potremmo vederne delle belle anche grazie alla presenza di Patrizia De Blanck, che sicuramente terrà i telespettatori incollati al piccolo schermo.

I personaggi che comporranno il cast della prossima edizione non sono ancora certi. Quello che è sicuro è che il GF Vip di Alfonso Signorini sembra promettere grandi cose.