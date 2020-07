GF Vip | Asia Argento e il figlio di un famoso attore nel cast di Signorini

GF Vip | Asia Argento e il figlio di un noto attore, secondo quanto riportato da Tv Blog, avrebbero sostenuto il provino per far parte della quinta edizione del reality show di Alfonso Signorini.

La produzione del GF Vip non si è fermata un attimo dalla fine della scorsa edizione, terminata durante i primi giorni di giugno. La macchina guidata da Alfonso Signorini in questi giorni, ma già da qualche tempo, sta svolgendo i provini per scegliere quali personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo varcheranno la soglia rossa durante la quinta edizione in onda durante il mese di settembre.

Secondo il portale Tv Blog, ad aver sostenuto e superato il provino ci sarebbe Asia Argento, pronta a mettersi in discussione nella casa più spiata d’Italia, e il figlio di un attore molto famoso. Di chi stiamo parlando?

Di Gianmarco Tognazzi, figlio di Ricky Tognazzi. Anche lui, famoso al pubblico del piccolo e grande schermo, avrebbe sostenuto il provino in questi giorni. Certa anche, ormai, la presenza di Tommaso Zorzi nel cast.

Alfonso Signorini | Asia Argento e Gianmarco Tognazzi: tutti i possibili nomi del cast del GF Vip 5

Alfonso Signorini, come anticipato, è al lavoro insieme alla sua fedele squadra per formare il cast del Grande Fratello Vip 5. Cast che, come precedentemente annunciato dal Direttore di Chi, non avrà nulla da invidiare a quello della passata edizione, visto che vanta nomi di tutto rispetto.

Se sembra certa ormai la presenza di Asia Argento e Gianmarco Tognazzi al GF Vip, non è ancora stata scelta l’opinionista di quest’edizione. In lizza c’è Giulia De Lellis, ma compaiono anche i nomi di Antonella Elia e Loredana Lecciso. Chi avrà la meglio?

Alfonso Signorini al GF Vip 5 siamo sicuri che non deluderà le aspettative del pubblico, visti gli ottimi risultati della passata edizione.