GF Vip | Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione nel cast? Parla lui

GF Vip | Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione dopo l’esperienza al Trono Classico sono pronti ad approdare nel reality show di Alfonso Signorini? La coppia, intervistata dal magazine di Uomini e Donne, ha svelato tutta la verità.

Nelle scorse settimane si è a lungo parlato della possibile partecipazione al GF Vip di Alfonso Signorini di alcune coppie nate all’interno di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi. Tra quelle menzionate, oltre a Giulia De Lellis e Andrea Damante, erano spuntati anche i nomi di Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione.

I due, intervistati dal magazine dedicato al dating show di canale 5, hanno parlato della loro possibile partecipazione al reality show di Signorini, ammettendo che si tratta di una fake news in quanto non ci sarebbe stato nessun contatto tra loro e la produzione. Nonostante tutto Andrea non ha nessuna intenzione di rinnegare il programma, visto che rappresenta la sua prima esperienza sul piccolo schermo degli italiani.

“Non c’è alcun possibilità che io e Arianna possiamo entrare nella casa più spiata d’Italia” ha ammesso Adriana Cerioli sul GF Vip, tra l’altro sembra che sia stato provinato un prete youtuber da Signorini. “E’ ho un programma a cui ho avuto modo di poter partecipare in passato, visto che ha rappresentato la mia prima esperienza sul piccolo schermo ed ho un ricordo positivo di quei momenti passati sotto l’occhio indiscreto delle telecamere” ha spiegato il compagno di Arianna Cirrincione di Uomini e Donne.

“Non abbiamo mai auto contatti con la produzione di Alfonso Signorini, non ho idea di come questa notizia sia spuntata in rete, ma posso confermarmi ancora una volta che non faremo parte del programma” ha concluso l’ex concorrente, sperando di aver fatto chiarezza sull’argomento, senza deludere le aspettative del pubblico.

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione: no al GF Vip e i nuovi progetti dopo Uomini e Donne

Andrea Cerioli, durante il corso dell’intervista insieme alla sua compagna Arianna Cirrincione ha parlato anche dei suoi progetti futuri. L’ex tronista di Uomini e Donne ha ammesso che lui e la sua compagna non si sentono ancora pronti ad affrontare il matrimonio, ma sicuramente un passo che in futuro vorranno sicuramente compiere, così come mettere al mondo un bambino.

“Il matrimonio rappresenta sicuramente il coronamento di una storia d’amore, sancendo un legame forte e importante” ha ammesso l’ex concorrente del GF Vip. “Ma almeno per il momento non ci sentiamo ancora pronti per questo passo, sicuramente è una di quelle cose che io e Arianna vogliamo fare in futuro” ha confidato. Dello stesso parere sembra essere anche Arianna.

“Il matrimonio, in fono, rappresenta il sogno di ogni donna” ha confidato Arianna Cirrincione, che di recente si è arrabbiata a causa di uno scatto postato da Andrea. “Quindi sicuramente mi piacerebbe, ma al momento devo ammettere che non fa parte dei nostri progetti” ha proseguito l’ex corteggiatrice.

“Sicuramente, quando faremo questo passo, desidererei una cerimonia semplice. Soltanto con i parenti più stretti e gli amici di sempre” ha spiegato la fidanzata di Andrea Cerioli di Uomini e Donne. “Non amo le cose particolarmente sfarzose e in grande, quindi organizzerei sicuramente qualcosa di più intimo” ha ammesso. “Anche se non nascondo che amerei condividere il tutto con le persone che da sempre ci seguono e non fanno altro che sostenerci in qualsiasi cosa noi facciamo”.

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, come anticipato, si sono anche sbilanciai sulla possibilità di avere dei figli. Possibilità che sembra essere molto più possibile e vicina rispetto a quella del matrimonio, come hanno confermato loro stessi.

“Parlare di avere un figlio capita decisamente più spesso rispetto a affrontare il discorso relativo alle nozze” ha spigato l’ex tronista. “Un bambino rappresenta qualcosa di meraviglioso, penso sia il sogno un po’ di tutti” ha concluso Cerioli.

“Anche questo aspetto riguarda uno dei nostri progetti futuri, ma prima abbiamo bisogno di sistemare e organizzare le nostre vite al meglio” ha preso lei la parola. “Dobbiamo metterlo al mondo con la consapevolezza che possiamo crescerlo al meglio, garantendogli una certa tranquillità” ha aggiunto.

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione dopo Uomini e Donne, tra l’altro lui non molto tempo fa si è lasciato andare ad un lungo sfogo sul web, sono pronti più che mai a costruirsi la loro vita insieme.