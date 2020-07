Uomini e Donne | Gemma Galgani abbandona Nicola: lo sfogo di lui

Uomini e Donne | Gemma Galgani ha abbandonato Nicola Vivarelli in vacanza da solo dopo il Trono Over. Il giovane cavaliere, amareggiato, si è lasciato andare ad un lungo sfogo su Instagram.

Uomini e Donne, tra non molto, riprenderà con le registrazioni per la nuova stagione televisiva del Trono Over. Così finalmente potremmo sapere come procedono le cose tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, ma dalle parole di lui non sembrerebbero procedere come sperato. Il motivo?

Nicola ha invitato la dama in vacanza con lui, a casa di un amico in comune, ma la dama di Torino non ne ha voluto sapere niente di raggiungerlo, preferendo rimanere nella sua città. I due, tra l’altro, non si vedono da diverso tempo. Da quando Nicola non l’aveva raggiunta a Roma poco dopo la fine del programma di Maria De Filippi.

“Come al solito vi domanderete come mai mi trovo da solo senza Gemma al mio fianco” ha spiegato Nicola, che qualche giorno fa ha ammesso di sentire la mancanza della dama. “E’ la prima cosa che vorrei, averla qui al mio fianco, ma lei non vuole” ha spiazzato il giovane cavaliere. “L’ho invitata più volte, ma evidentemente non vuole stare qui” ha concluso Nicola.

Gemma Galgani ha abbandonato Nicola Vivarelli dopo Uomini e Donne, lasciandolo da solo in compagnia dei suoi amici. La loro conoscenza è arrivata al capolinea? Nicola ha ammesso che non sa come comportarsi in questa strana situazione.

Nicola Vivarelli senza Gemma Galgani dopo Uomini e Donne: “Non so che fare”

Nicola Vivarelli ha ammesso che Gemma Galgani di Uomini e Donne non ha voluto raggiungerlo a casa dei suoi amici, che avrebbero avuto il piacere di conoscerla e di trascorrere un po’ di tempo insieme.

La dama del Trono Over avrebbe rifiutato più volte l’invito del suo cavaliere, senza andare però nel dettaglio sul motivo di tale rifiuto.

“Io le ho chiesto davvero più e più volte di raggiungermi” ha proseguito Nicola Vivarelli deluso da Gemma Galgani, che di recente ha commentato la rottura tra Ida e Riccardo. “Si vede che non vuole venire da me. Io più che invitarla non so che altro fare” ha concluso amareggiato.

La storia tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli è finita dopo Uomini e Donne? Le cose non sembrerebbero evolversi in maniera costruttiva da far crescere il loro rapporto.