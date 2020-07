Cellulite | Usa subito questo scrub e scopri il massaggio al caffè!

Che la caffeina sia ricca proprietà forse lo sai già, ma hai pensato di usarla contro stati di cellulite? Può favorire la dilatazione dei vasi sanguigni e attenuare di molto i visibili inestetismi della pelle.

La cellulite è un inestetismo con la quale combattono ogni giorno gran parte delle donne. Quando arriva la bella stagione, per ovviare al disagio si cercano soluzioni sbrigative, dell’ultimo minuto. Questa alterazione del tessuto sottocutaneo aumenta di dimensione a causa delle cellule adipose. Informarsi sui rimedi per contrastare la cellulite è utile e oggi te ne proponiamo qualcuno da valutare.

Diminuisci la cellulite con il caffè!

La protagonista è la caffeina, il polifenolo che, a fronte di moltissimi studi riguardo la sua efficacia riuscirebbe a favorire la dilatazione dei vasi sanguigni e la visibile riduzione della pelle a buccia d’arancia.

Il caffè è inoltre ricco di antiossidanti che partecipano all’ottimizzazione del tono della cute. Trattamenti a base di caffè possono aiutare efficacemente ad attenuare la cellulite, di questi ne prendono parte anche i massaggi.

Alcuni studiosi francesi hanno reso in considerazione il potere di un prodotto dimagrante cosmetico a base di caffeina, carnitina, forskolina, retinolo, tetraidrossipropil etilendiammina. Questo, applicati su diverse persone ha permesso di riscontrare una significativa riduzione della cellulite.

Da utilizzare sono appunto prodotti a base di caffeina e spesso con veri e propri fondi di caffè. Per utilizzare questi prodotti per uno scrub è necessario mescolarli con acqua.

In caso di pelle particolarmente secca è possibile abbinare alla base olio di cocco ma anche di oliva. Per questi trattamenti non si deve mai utilizzare caffè decaffeinato ma puro. L’applicazione è molto semplice, si massaggia su pelle detersa qualche minuto per poi risciacquare.

Da parte della scienza ancora non è chiaro se i benefici riguardo alla cellulite dipendano dal caffè stesso oppure dall’azione esfoliante della sua polvere.

Combattere la cellulite con prodotti naturali a base di caffè non è certamente l’unica arma da utilizzare. Fondamentale è un’alimentazione sana ed equilibrata e un’attività fisica costante. Alcuni scrub a base di caffè o creme con le quali puoi effettuare dei massaggi efficaci sono diversi, te ne proponiamo uno fai-da-te oltre a questo acquistabile online, clicca qui!

Scrub al caffè fai-da-te

Mescola mezza tazza di caffè macinato con 3 cucchiai di acqua calda e lascia riposare per una decina di minuti. Si formerà una sorta di pasta. A questo punto aggiungi due cucchiai di olio d’oliva per far amalgamare il composto. Inizia a bagnare con acqua calda tutte le zone interessate e applica il composto dello scrub con movimenti circolari dal basso verso l’alto.

Massaggia dai 2 ai 4 minuti con le mani o con un guanto di panno. Dopo di che sciacqua con acqua tiepida e rimuovi completamente il composto. Infine tampona con un asciugamano pulito e applica una crema idratante.