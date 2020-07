Gemma Galgani | Veronica e Giovanni lanciano uno scoop sul suo ex

Gemma Galgani è stata la protagonista involontaria di uno scoop lanciato in diretta su Instagram da Veronica Ursida e Giovanni Longobardi dopo il Trono Over di Uomini e Donne. Durante una diretta su Instagram, è intervenuta la fidanzata di un ex della dama torinese.

Gemma Galgani è una delle protagoniste indiscusse del Trono Over di Uomini e Donne e continua ad esserlo sul web anche durante la consueta pausa estiva del programma. Che cosa è successo alla dama? Veronica Ursida e Giovanni Longobardi hanno tenuto una diretta su Instagram durante una giornata di relax a Capri.

In quel momento però, in maniera del tutto inaspettata anche da loro stessi, hanno lanciato un vero e proprio scoop su un ex fidanzato della dama torinese e no, Giorgio Manetti questa volta non c’entra niente. Di chi stiamo parlando?

Di Juan Luis Ciano, il campano che non molto tempo fa conquistò il cuore di Gemma, tra l’altro il suo Nicola Vivarelli si è lasciato andare ad una lunga riflessione su Instagram, ha finalmente trovato l’amore.

Ad annunciare la notizia, durante la diretta della coppia, è stata la compagna di Juan che non rendendosi conto che i due fossero in diretta con gli utenti della rete li ha fermato per dargli la notizia.

Veronica Ursida e Giovanni Longobardi fermati dalla fidanzata di Juan, ex di Gemma Galgani

Veronica Ursida, come anticipato, durante una diretta con i suoi fan in compagnia di Giovanni Longobardi sono stati fermati dalla signora in questione che in un primo momento si è presentata come una telespettatrice contenta che i due si siano riusciti finalmente a superare ogni divergenza e in un secondo momento ha svelato loro, con tanto di prove, di frequentare l’ex di Gemma Galgani da tre mesi.

“Io frequento Juan, ormai sono passati tre mesi” ha confidato la donna, mostrando alcuni scatti alla coppia che la ritraggono insieme al cavaliere. “Guarda un po’ il mondo come è piccolo” ha risposto Veronica, che di recente ha pubblicato la sua prima foto di coppia.

“Non era nulla di preparato ragazzi, è successo tutto per caso” ha prontamente chiarito Giovanni Longobardi di Uomini e Donne, profondamente sorpreso della rivelazione avvenuta in diretta su Instagram.

