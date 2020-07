Gemma Galgani | Nicola Vivarelli dopo il Trono Over ammette: “Mi basta poco”

Gemma Galgani | Nicola Vivarelli, dopo la partecipazione al Trono Over di Uomini e Donne, si è lasciato andare ad una lunga riflessione su Instagram. Sarà forse rivolta alla dama che sta conoscendo da qualche mese?

Gemma Galgani è senza dubbio una delle dame più popolari, se non la più popolare, del Trono Over di Uomini e Donne. La Galgani ha da poco intrapreso una conoscenza con Nicola Vivarelli, un giovane di soli 26 anni, e, nonostante l’enorme differenza di età, il loro rapporto prosegue a gonfie vele. Quest’ultimo, nelle scorse ore, sul suo profilo Instagram si è lasciato andare ad una lunga riflessione sul corso di quest’estate, ammettendo che contrariamente a quanto si immaginava si sta rivelando un periodo molto interessante e sereno.

“Ero convinto che avrei vissuto un’estate noiosa, che non avessi provato alcun tipo di emozione, invece si sta rivelando essere uno dei periodi più belli che potessi vivere” ha esordito Nicola Vivarelli su Instagram, che di recente ha ammesso di sentire la mancanza di Gemma Galgani.

“Nella vita basta poco per essere sereni. Magari bisogna avere al fianco soltanto le giuste amicize, le persone a cui si vogliono bene come la famiglia” ha concluso il cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne. “Per avere un po’ di magia, basta soltanto un posto dove ci sia il mare” che le parole di Nicola siano tutte per la sua Gemma?

Nicola Vivarelli: “Sto vivendo un’estate diversa” | C’entra Gemma Galgani?

Nicola Vivarelli ha proseguito la sua riflessione su quest’estate, soffermandosi di come sia in maniera inaspettata migliore rispetto alle aspettative che aveva riposto. Sarà forse merito di Gemma Galgani?

Molto probabilmente la loro conoscenza sta facendo bene più a lui che a lei, come molti invece sospettavano all’inizio del loro incontro.

“Sono grato di poter avere l’opportunità di condividere le mie giornate” ha proseguito Nicola Vivarelli dopo Uomini e Donne. “Sento che quest’estate diversa, ricca di momenti che finalmente sono stato in grado di apprezzare” ha spiegato il giovane cavaliere.

“Viversi l’estate non vuol dire ubriacarsi o andare in discoteca, ma godersi i piccoli momenti che la vita ti dona” ha concluso il conoscente di Gemma Galgani del Trono Over, tra l’altro lei ha anche commentato la rottura di Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

Gemma Galgani e Nicola Vivarelli stanno trascorrendo una bella estate perché sono presenti l’uno nella vita dell’altro? Molto probabilmente sì.