Heather Parisi torna ad avvisare gli italiani: a Hong Kong il Coronavirus sta tornando a contagiare gli abitanti della megalopoli e potrebbe tornare a manifestarsi anche in Italia.

Heather Parisi vive ormai da anni a Hong Kong con suo marito e i suoi bambini. Per questo motivo la show girl ha avuto un punto di osservazione particolare sulla pandemia di Coronavirus che negli scorsi mesi dall’Asia si è diffusa in tutto il mondo.

Nel corso delle varie settimane Heather ha cercato di sensibilizzare il più possibile i propri follower sulla necessità di seguire le indicazioni e di indossare la mascherina come spiegato dalle autorità.

La Parisi ha quindi raccontato in anticipo agli italiani quello a cui sarebbero andati incontro nel momento in cui il Coronavirus si sarebbe diffuso in Italia.

Fortunatamente, grazie ai provvedimenti delle autorità e all’attenzione dei cittadini di Hong Kong, in tempi recenti la situazione si era normalizzata e la vita stava tornando a scorrere come prima della pandemia.

Purtroppo però Heather nelle scorse ore si è trovata a dover raccontare una nuova evoluzione del corso dell’epidemia di Coronavirus a Hong Kong. Il suo avvertimento agli italiani assomiglia a una triste profezia.

L’avvertimento di Heather Parisi: “Il Coronavirus sta tornando a Hong Kong”

Si è mostrata di nuovo con la mascherina in metropolitana e ha avvertito gli italiani con un dito sulle labbra: “Preparatevi, si torna dov’eravamo!” ha scritto Heather nella didascalia del video pubblicato su Instagram.

La showgirl fa ovviamente riferimento ai nuovi focolai di Coronavirus che sono tornati a manifestarsi in Hong Kong dopo l’allentamento delle misure di lockdown.

Purtroppo il ritorno del virus è una conseguenza diretta e inevitabile dei nuovi contatti sociali che i cittadini di Hong Kong stanno cominciando a stabilire.

Il virus, come si è ripetuto moltissime volte nel corso degli ultimi mesi, si diffonde principalmente per via aerea e attraverso il contatto diretto tra persone.

L’idea che una situazione simile a quella di Hong Kong possa tornare non solo in Italia ma anche in molti degli altri paesi colpiti dal virus non è affatto una possibilità remota.

“Ce lo avevano promesso!” ha aggiunto Heather, consapevole del fatto che tutti i governi del mondo hanno sempre affermato che, nel caso in cui i nuovi focolai del virus fossero tornati a manifestarsi, moltiplicarsi e diffondersi, sarebbe stato assolutamente necessario tornare a stringenti misure di lockdown.

Hong Kong è già alla terza ondata di contagi dall’inizio dell’anno e sta alternando periodi di lockdown a periodi con meno restrizioni.

Attualmente le mascherine sono tornate a essere obbligatorie sui mezzi pubblici e sono stati vietati gli assembramenti con più di 4 persone, con multe che vanno oltre i 600 Dollari per chi contravviene alle regole.

Dal momento che i nuovi contagi si sono sviluppati principalmente tra gli autisti di taxi, nei ristoranti e all’interno delle case di riposo, le attività di ristorazione saranno chiuse dalle 18.00 in poi, per evitare che le persone si riversino nei locali a ora di cena.

Nonostante le brutte notizie e la nuova paura, Heather non ha voluto lasciare però i suoi follower con una nota negativa: la showgirl si è abbassata per pochi secondi la mascherina e ha salutato tutti coloro che la seguono, mimando poi i tipici saluti orientali.