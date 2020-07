Uomini e Donne | Ida Platano stroncata dal web: “Non sapete niente!”

Uomini e Donne | Ida Platano, reduce dall’esperienza al Trono Over, è stata criticata dal popolo del web per aver mostrato le sue gambe. L’ex di Riccardo Guarnieri si è lasciata andare ad un lungo sfogo.

Ida Platano, dopo l’esperienza al Trono Over, ha accompagnato all’esperienza di hairstylist quella di influencer. Non di rado, se non sempre, sul suo profilo promuove numerosi prodotti. Di recente, la dama ha promosso una crema e per farlo ha dovuto indossare un costume da bagno mostrando le gambe ai suoi fedeli sostenitori.

Questo le è costato una marea di critiche. Attenzione, l’ex di Riccardo Guarnieri non è stata criticata per aver sfoggiato il fisico ma per le sue gambe ritenute non piacenti.

Ida Platano ha perso la calma su Instagram dopo aver ufficializzato la rottura con Riccardo Guarnieri, contro tutti coloro che hanno criticato le sue gambe, ammettendo che spesso gli utenti della rete vanno oltre la leggera linea tra la critica e l’insulta, non sapendo le problematiche che una persona può avere alle spalle nel leggere un determinato commento sul suo conto.

Ida Platano perde la calma dopo Uomini e Donne: “Sono mie e me le tengo”

Ida Platano, come anticipato,si è lasciata andare ad un lungo sfogo, ammettendo che nel mondo della rete divampa una cattiveria inaudita.

“Certo che siete davvero cattivi” ha esordito Ida Platano dopo Uomini e Donne, tra l’altro è arrivato anche il commento di Gemma Galgani alla rottura con Riccardo Guarnieri. “Lo so di non avere delle belle gambe e allora? Sono le mie e me le tengo” ha sfogato la dama.

“Voi non sapete niente. Non sapete se una persona ha determinate problematiche o meno. Voi sparate a zero e basta” ha concluso furiosa.

Ida Platano di Uomini e Donne ha perso la calma contro gli odiatori della rete, ma la dama del Trono Over può sempre contare sulla sua fetta di fedeli sostenitori che l’apprezzano così com’è.