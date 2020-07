Uomini e Donne | Veronica Ursida e Giovanni Longobardi hanno pubblicato la loro foto di coppia dopo la partecipazione al Trono Over di Maria De Filippi su canale 5.

Veronica Ursida ha scelto di lasciare il Trono Over di Uomini e Donne per provare a far funzionare la conoscenza con Giovanni Longobardi al di fuori dell’occhio indiscreto delle telecamere di canale 5, anche se quest’ultimo non le aveva dato nessuna certezza, invitandola a restare nel programma piuttosto che inseguirlo nella vita reale.

La dama, che recentemente ha rivelato che qualcosa tra loro è cambiato, ha preferito non dargli ascolto e con tenacia a determinazione ha provato a riconquistare la sua fiducia. Beh, con il senno di poi, è possibile confermare che Veronica ha preso la scelta giusta visto che i due ora hanno finalmente trovato il sereno.

La prima foto di coppia di Veronica Ursida e Giovanni Longobardi ha conquistato il web che per la prima volta li vede al settimo cielo. Che i due abbiano finalmente trovato l’amore che tanto cercavano?

Veronica Ursida dopo il Trono Over di Uomini e Donne: “E’ l’inizio di tutto”

Veronica Ursida ha pubblicato, come anticipato, la sua prima foto di coppia con Giovanni Longobardi dopo l’esperienza al Trono Over di Uomini e Donne.

L’ex dama di canale 5, ci ha tenuto a rassicurare tutti i suoi fedeli sostenitori, rivelando loro che al momento si trova in vacanza con il suo cavaliere a Capri e che le cose non potrebbero andare meglio.

“Quel bacio” ha scritto Veronica Ursida di Uomini e Donne. “Rappresenta l’inizio di tutto di quello che c’è tra noi” ha concluso la compagna di Giovanni Longobardi, tra l’altro di recente lui si è lasciato andare ad un lungo sfogo su Instagram.

Veronica e Giovanni di Uomini e Donne sembrano aver finalmente trovato il loro equilibrio al di fuori del Trono Over. Per questo motivo, probabilmente, i due non torneranno negli studi Elios di Roma a settembre.