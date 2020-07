James Van Der Beek, l’attore celebre per aver interpretato il protagonista della serie Dawson’s Creek, ha perso la mamma settantenne, già malata da un anno e mezzo.

La notizia è stata data dallo stesso protagonista di Dawson’s Creek con un lungo messaggio pubblicato su Instagram, raccontando la forza e il sostegno che lei gli ha sempre dato, credendo in lui.

«Mi ha insegnato a cadere, mi ha accompagnato al mio primo provino. Ha creduto in me spinta dal suo intuito, e mi ha trasmesso quel pizzico di follia, cruciale per la mia felicità, non solo il mio successo».

Parole intrise d’amore quelle di James Van Der Beek che parlano di un rapporto che ha aiutato l’attore a formarsi prima di tutto come uomo (lo vediamo cliccando qui quando era ancora bambino) e poi come professionista.

Una mamma, una nonna e un’insegnante speciale

James è sposato con Kimberly Brook dal 2010 e i due hanno cinque figli, per i quali l’attore è un vero e proprio papà modello. Erano di recente stati colpiti da un aborto spontaneo, dopo diciassette settimane di gestazione, proprio il mese scorso.

La dolorosa notizia per la coppia era stata comunicata sempre attraverso il social network Instagram.

Nel corso della sua carriera l’attore ha fatto parte di un gran numero di cast interpretando molti ruoli, sia all’interno di film che di serie tv.

Ma come spesso accade per i personaggi principali di alcune serie, la consacrazione di un preciso protagonista diventa l’unica identificazione di quell’attore, rendendo la sua fama in parte limitata.

Ad ogni modo il suo percorso è proseguito in maniera ricca e variegata e, col passare degli anni, la sua vita familiare è iniziata a diventare l’aspetto che più conta per James.

L’attore conclude il messaggio dedicato alla memoria della madre asserendo che sia i suoi bambini che gli alunni potranno contare su dell’amore in più, quello che dall’alto gli sarà garantito per qualunque prova si troveranno ad affrontare nella vita.

Nonostante la sofferenza e il frastornamento, resta il profondo affetto che esprime con poche parole:

«Per me lei era la mia mamma. Mi ha dato la vita».