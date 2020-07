Se ogni donna dovesse dire qual è l’aspetto di sé che più di tutti vorrebbe correggere, per quanto possa venirne fuori il più variegato elenco, certo in nessuno mancherebbe la cellulite.

Acerrima nemica del XX Secolo, che ha smesso di suscitare attrazione dai quadri d’inizio 900, la cellulite è ormai probabilmente più odiata delle zanzare.

Si perdono nei meandri del marketing alimentare, gli infiniti rimedi ideati e pensati per debellarla.

Ed è quasi angosciante la deriva che in molti casi ha preso guerreggiare senza pietà contro una caratteristica prettamente femminile come la cellulite, arrivata ad essere definita “inestetismo”, come se l’estetica fosse obiettiva.

In tal senso è lodevole la lotta che molte celebrità hanno iniziato negli ultimi decenni. Ricordiamo a tal proposito Giulia Arena che recentemente ha gridato ai suoi haters “chi se ne frega della cellulite” ma come lei anche molte altre star hanno alzato la testa in tal senso.

Tre anni fa si è, ad esempio, distinta la modella Charli Howard, britannica, classe 1991, che dopo l’ennesima critica da parte del proprio agente ha deciso di ribellarsi ad un sistema deviato, in cui il corpo delle donne viene sacrificato sull’altare della perfezione finalizzata alla vendita, e ha detto “basta”.

«La cellulite è maledettamente naturale!»

Con un post pubblicato su Instagram, meravigliosamente schiacciante nella sua semplicità e spietato nel dire la verità, Charli Howard ha mostrato i glutei adornati di cuscinetti adiposi, con una didascalia:

«Si dice che ogni giorno si debba affrontare qualcosa che spaventi, questa foto è il mio “qualcosa” per oggi».

La modella prosegue raccontando che, nonostante faccia molto sport quotidianamente, si sottoponga a massaggi e cure (proprio come i rimedi naturali che riducono la cellulite in 7 giorni), la cellulite continui ad averla.

Charli ben ricorda quando era una ragazzina che guardava i corpi delle sue coetanee vedendoli perfetti, vergognandosi del suo.

Finché, col passare degli anni, osservando anche i corpi di altre donne, ha iniziato a rendersi conto di quanto fosse naturale.

Il post ha in poco tempo raggiunto più di seimila like e tantissima approvazione all’interno di Instagram e oltre.

Charli ha poi concluso il suo post asserendo che neanche lei ritiene che la cellulite sia la sua parte migliore ma ha finalmente capito, ad un certo punto, che averla non la rende meno bella di quanto sia.

Un inno alla “body positivity” e all’armonia tra corpo, mente e adipe.