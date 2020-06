L’ex Miss Italia Giulia Arena pubblica una foto in topless e si scaglia contro gli haters: “ho la cellulite e chissenefrega”, video.

L’ex Miss Italia Giulia Arena si scaglia contro gli haters pubblicando una foto in cui è di spalle e pone l’accento su quelli che potrebbero essere i piccoli difetti fisici, tipici delle donne. Bellissima e in perfetta forma, la Arena lancia un messaggio importante a tutte le donne che continuano a sentirsi giudicate per l’aspetto fisico.

“Nessuno ha il diritto di scegliere se tu sia troppo magro, o troppo grasso. Nessuno ha il diritto di sentenziare sulla tua cellulite, sul tuo seno poco prosperoso, sul tuo naso, sui tuoi gomiti, sul tuo accento. Nessuno ha il diritto di farti sentire inadeguato o di privarti della libertà di pubblicare una foto, un video, un ritratto, di ciò che liberamente ti senti di essere.

Ecco, chiunque tu sia, qualsiasi sia il motivo per cui sei finito sul mio profilo, ricorda: sentiti libero di pensare ciò che vuoi, ma non sentirti in diritto di giudicare”, si legge su Instagram. Poi conclude:



“E tu che invece troppe volte ti sei sentita giudicata, tu che almeno una volta hai pensato “questa foto mi piace, ma meglio non pubblicarla, si vede un po’ troppo la pancia…” ricorda che la vera #forza di noi donne, è la #Libertà , in tutte le sue forme, in tutte le sue taglie”.