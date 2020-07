Salse per carne grigliata | Semplici e saporite per dare più gusto

Le salse per carne grigliata, una vera bontà, che unisce tutte le carni dal comune il vitello, il maiale, il pollo, l’agnello

Quando il tempo è bello e abbiamo voglia di compagnia, cosa c’è di meglio di una bella grigliata di carne? I tagli e le cotture sceglieteli voi. Noi oggi vi consigliamo le migliori salse per la grigliata, facilissime da preparare in casa e ideali come accompagnamento

Salsa barbecue

Probabilmente è la salsa più adatta per le grigliate. Prepararla è molto facile: basta tritare finemente 1 cipolla e 2 spicchi di aglio e farli rosolare in una casseruola con una noce di burro. Poi aggiungete poi un po’ di aceto e della passata o il concentrato di pomodoro. Infine completate con un cucchiaino di senape dolce e un pizzico di peperoncino portando a cottura. Alla fine filtrate la salsa aggiungendo poi sale, pepe, un po’ di tabasco e salsa Worcester secondo i vostri gusti.

Salsa verde

Una salsa che arriva dalla cucina tradizionale piemontese ed è perfetto con il bollito ma anche con le grigliate. In particolare con le carni di sostanza, come il vitello o l’agnello. Anche in questo caso la ricetta è piuttosto semplice. Dovete tritare del prezzemolo con le acciughe, i capperi dissalati e della mollica di pane raffermo fatta ammollare in un bicchiere di aceto e poi strizzata. Poi aggiungete uno spicchio d’aglio, un tuorlo d’uovo e una buona quantità di olio extravergine. Alla fine frullate tutto e avrete una salsa perfetta.

Salse per carne grigliata dalla cucina straniera

Salsa alla menta

Questa invece deriva dalla cucina orientale, in particolare quella indiana. Ottima con le carni molto saporite, ma anche su pollo e tacchino, Basta tritare un mazzo di menta fresca insieme ad un cucchiaino di zucchero, tre cucchiai di aceto di mele e tre di olio extravergine.

Guacamole

La classica salsa a base di avocado è perfetta per la griglia. In questo caso dovete schiacciare la polpa dell’avocado con la forchetta . Poi aggiungete un pomodoro a pezzetti, una cipolla tritata, il succo di lime, un pizzico di sale e poche gocce di tabasco. Assaggiate per vedere se va regolata di sale e servite

Salsa di pomodori messicana

Sempre dalla cucina messicana arriva anche una semplice ma gustosa salsa di pomodori. Potete prepararla tritando al coltello dei pomodori maturi e sodi insieme ad una cipolla bianca, al coriandolo fresco e un paio di peperoncini privati dei semi. Mescola tutto insieme ad un pugno di sale e un pizzico di zucchero più il succo di un lime.