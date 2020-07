Temptation Island, cos’è successo tra Valeria Liberati e Alessandro Basciano dopo il programma? L’ex fidanzata di Ciavy svela la verità.

Cos’è successo tra Valeria Liberati e Alessandro Basciano dopo Temptation Island 2020? Tra il tentatore e l‘ex fidanzata di Ciavy è nato un vero sentimento? A parlare è Valeria che, in un’intervista a Uomini e Donne Magazine ha raccontato di dover ringraziare Alessandro per averle fatto capire che la storia con Ciavy non era quella giusta per lei.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Temptation Island | Anna choc: “Voglio far morire Andrea”

Temptation Island, Valeria Liberati: “Devo ringraziare Alessandro Basciano se ho capito di non volere più Ciavy accanto a me”

Se Ciavy è tornato sui social disattivando i commenti dopo l’avventura vissuta a Temptation Island 2020, Valeria Liberati affida a Uomini e Donne magazine le sue prime dichiarazioni. All’interno del villaggio, Valeria ha legato con Alessandro Basciano con cui ci sarebbe stato anche un bacio. Proprio il rapporto con il tentatore avrebbe spinto Ciavy a chiedere il falò immediato alla Liberati.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Temptation Island | Proposta hot di Antonio ad Ilaria: Annamaria sbotta

“Devo ringraziare lui se ho capito di non volere più Ciavy accanto a me. Corteggiandomi, ascoltandomi, mi ha fatto ritrovare tutto quello che avevo perso, ma a cui ho capito di non voler più rinunciare. Mi sono fatta delle domande e mi sono data tutte le risposte”, ha detto Valeria che ha poi aggiunto.

“Non ho più timore di essere tornata la Valeria di un tempo, è una sensazione bellissima. Ho capito che nella vita, quando c’è da troncare una relazione, non bisogna avere paura di commettere questo passo, perché se la storia non va più è meglio chiuderla, altrimenti si peggiorano le cose”.

Anche Ciavy ha parlato ai microfoni di Uomini e Donne Magazine. “Penso di aver fatto un percorso perfetto, quando ero nel villaggio ho pensato a lei, l’ho rispettata, ho rispettato i suoi genitori (…) I giorni di distanza mi hanno dato la consapevolezza che facevo bene a non, fidarmi di lei”.