Chiara Ferragni agli Uffizi: è polemica | Fedez interviene e cita Mahmood

Chiara Ferragni è finita al centro dell’ennesima polemica in quanto ha realizzato uno shooting fotografico agli Uffizi. Fedez è intervenuto su Twitter difendendo sua moglie, citando anche un videoclip realizzato dal collega Mahmood.

Chiara Ferragni si è ritrovata al centro dell’ennesima polemica dopo aver pubblicato un post sul suo profilo Instagram che la immortalava all’interno degli Uffizi. L’influencer si trovava lì per la realizzazione di uno shooting fotografico di un progetto di cui ha scelto di prendere parte di cui non si conoscono maggiori dettagli, ma le foto hanno indignato il popolo della rete in quanto la modella avrebbe “violato” un luogo sacro legato all’arte.

Suo marito Fedez ha scelto di intervenire pubblicamente sul suo account Twitter rispondendo a tono a questa inutile e sterile polemica, facendo notare che già altri personaggi pubblici, a livello mondiale o nazionale, hanno precedentemente realizzato una cosa del genere, ma mai nessuno si è mai indignato prima. Perché ora e proprio con Chiara?

“L’ultimo video musicale, che ritengo davvero molto bello ci tengo a precisare, di Mahmood è stato girato all’interno di un museo Egizio” ha prontamente notare Fedez sulla polemica si Chiara Ferragni agli Uffizi, tra l’altro la coppia di recente non sta affrontando un periodo facile in quanto sono molto preoccupati per la salute di Matilda. “Però tutto ok, nessuno ha detto niente” ha proseguito il rapper.

“La Ferragni scatta delle foto agli Uffizi ed è subito scandalo” ha fatto notare, quando anche la cantante Beyoncé di recente ha girato un video clip con suo marito a Louvre, ma nessuno è rimasto perplesso o scioccato da tale scelta artistica. Perché, quindi, se lo fa Chiara diventa un caso di polemica nazionale?

Fedez difende Chiara Ferragni: “Ammettete che vi sta sul cazz*”

Fedez ha difeso la Ferragni dagli inutili attacchi che ha ricevuto in queste ore, invitando gli utenti della rete ad ammettere che il gesto fatto da fastidio unicamente perché lo ha fatto lei e perché non provano una particolare simpatia nei suoi confronti, visto che quando lo fa qualcun altro non si pone il minimo problema.

Non risulta, infatti, che Mahmood e Beyoncé siano stati stroncati per aver scelto di realizzare videoclip all’interno di posti dedicati all’arte ed utilizzare tali luoghi per progetti legati al mondo della moda non è di certo la prima volta.

“Dite semplicemente che lei vi sta sul cazz*” ha scritto Fedez su Twitter, che pare stia per diventare padre per la seconda volta. “E pace fatta” ha concluso il rapper.

Il problema non è che Chiara Ferragni sia o meno un personaggio che susciti antipatia o meno, ma semplicemente provoca una certa invidia in chi vorrebbe condurre il suo stile di vita, essere come lei, ma che purtroppo non ci riesce. Tutto qui. Perché una donna bella, giovane, intelligente e in carriera, nel 2020 fa ancora paura.