Britney Spears | La madre: “Non posso credere a ciò che sta accadendo”

Britney Spears è al centro della cronaca a causa del movimento a lei dedicato Free Britney. I fan della cantante hanno fatto notare uno strano dettaglio a sua madre Lynne Spears, che è prontamente intervenuta per difendere sua figlia.

Britney Spears sta vivendo un periodo non facile a causa del processo che dovrà subire a breve contro suo padre. L’uomo, infatti, ha il pieno controllo della sua vita, ma soprattutto delle sue finanze e vuole continuare ad averlo indicando la figlia come incapace di intendere e di volere. Quando in realtà Britney sembra tutt’altro che incosciente.

Per questo motivo i suoi fan hanno dato vita al movimento #FreeBritney affinché le autorità e i media possano accorgersi della vicenda. A tal proposito, infatti, sempre i suoi sostenitori hanno notato che si prova a lasciare un commento positivo, di qualsiasi genere, sul profilo della popstar, che è gestito da suo padre e dal suo staff, viene immediatamente cancellato, mentre tutti quelli negativi resterebbero in bella vista.

I fan sospettino che lo staff della cantante voglia far risultare come sia chiaro e lampante il suo non essere lucida anche attraverso i commenti dei fan e hanno rigirato tutto a Lynne Spears, madre di Britney.

La donna ha ammesso che questa non è la prima volta che le arriva una segnalazione del genere ed ha constatato che il tutto corrisponde alla verità. Per questo motivo, quando ci sarà l’udienza, voleva essere presente per avere un maggior controllo sulla vita di sua figlia, che sembra mandare messaggi in codice per chiedere aiuto, in modo tale da contrastare le azioni del suo ex marito.

Lynne vuole aiutare Britney Spears a liberarsi del controllo del padre e noi speriamo vivamente che il giudice possa darle ascolto.

Lynne difende sua figlia Britney Spears: “Voglio fare i suoi interessi”

Lynne Spears ha rassicurato i fan di sua figlia che lei vuole fare soltanto i suoi interessi, in quanto è convinta che chi la stia attualmente gestendo, ovvero il suo ex marito, la stia soltanto sfruttando per ottenere maggiori guadagni.

“Voglio assicurarmi che le finanze di Britney non vengano gestite male” ha ammesso la mamma della popstar, che di recente si è lasciata andare ad un lungo sfogo su Instagram. “Voglio che tutte le decisioni vengano prese nel suo interesse e non per quello degli altri“ ha concluso la mamma della popstar americana.

Britney Spears riuscirà a prendere il controllo della sua vita? I suoi fan si stanno mobilitando in tal proposito, lanciando numerose petizioni online, pronti ad attirare l’attenzione delle autorità competenti.