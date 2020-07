Mug cakes, torte in tazza veloci e golosissime | Per un dolce...

Se ancora non le conoscete, per voi le mug cakes saranno una scoperta. Tortine facili e golosissime da cuocere in tazza al microonde

Le torte in tazza, le celebri Mug Cakes, sono un dolce che sta conquistando sempre più successo. Il motivo fondamentale è che sono semplici,veloci e gustosissime, cotte in pochissimi minuti in microonde.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Torta fredda senza cottura | La ricetta di Natalia Cattelani

Delle torte facili da preparare e che rimangono morbide, da mangiare immediatamente con il cucchiaio. Quelle che proporremo oggi sono la torta in tazza con il cuore morbido, la torta in tazza tè verde e lamponi e torta in tazza mirtilli e lamponi,

Tre torte in tazza da non perdere

Mug cake con cuore morbido (ingredienti per 1 mug)

30 g burro

1 uovo

4 cucchiai zucchero

1 cucchiaino di zucchero vanigliato

2 cucchiaini di panna fresca

2,5 cucchiai di cacao amaro

6 cucchiai di farina

mezzo cucchiaino di lievito in polvere

2 o 3 quadretti di cioccolato

Sciogliete il burro in una ciotola per circa 20 secondi al microonde (potenza da 800 watt). Quindi in una tazza aggiungete in ordine l’uovo, lo zucchero, lo zucchero vanigliato, la panna fresca.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Domenica In | Da Mara Venier torna la crostata di Iginio Massari

Poi la farina, il lievito in polvere,il cacao, il burro sciolto. Sbattete tutto per bene e unite i quadretti di cioccolato al centro dell’impasto. Cuocete al microonde per 80 secondi a 800 watt.

Mug cake al tè verde e lamponi (ingredienti per 1 mug)

30 g di burro in una fetta

1 uovo

4 cucchiai di zucchero

mezzo cucchiaino di zucchero vanigliato

5 cucchiai di farina

2 cucchiai di mandorle macinate

1 cucchiaio di panna fresca

¼ di cucchiaino di tè matcha

mezzo cucchiaino di lievito in polvere

6 lamponi

mezzo cucchiaino di zucchero a velo

Sciogliete il burro in una ciotola per 20 secondi al microonde a 800 watt. Aggiungete e sbattete in ordine l’uovo, lo zucchero, lo zucchero vanigliato, la panna fresca, quindi la farina, le mandorle macinate, il tè matcha, il lievito in polvere e il burro sciolto.



Unite anche i lamponi con un cucchiaio e cuocete al microonde per 110 secondi a 800 watt. Alla fine spolverizzate con lo zucchero a velo.

Mug cake con mirtilli e ricotta (ingredienti per 1 mug)

30 g di burro in fetta

2 cucchiai di zucchero

1 cucchiaino di zucchero vanigliato

uovo

1 cucchiaio abbondante di ricotta

2 pizzichi di scorza di limone

5 cucchiai di farina 0

mezzo cucchiaino di lievito in polvere

2 cucchiai di mirtilli freschi

Sciogliete il burro in una ciotola per 20 secondi al microonde (potenza 800 watt). Aggiungete e sbattete in ordine l’uovo, lo zucchero, lo zucchero vanigliato, la ricotta, la scorza di limone. Poi la farina, il lievito in polvere e il burro sciolto.

Alla fine aggiungete i mirtilli e cuocete al microonde per 100 secondi a 800 watt.