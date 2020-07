Britney Spears chiede aiuto ai fan con dei messaggi in codice: la segnalazione

Britney Spears, secondo gli utenti della rete, starebbe mandando messaggi in codice per chiedere aiuto. A confermare tale tesi ci sarebbe un messaggio della cantante Tinashe, che è misteriosamente scomparso qualche ora dopo.

Che Britney Spears viva una situazione difficile non è di certo un mistero. La popstar americana sono anni che lotta per ottenere la propria covership, visto che suo padre è colui che ha il pieno comando della sua vita. Tanto da spingere i suoi fan a creare un movimento dedicato alla sua “liberazione”: il Free Britney.

Nelle scorse ore, i fedeli sostenitori della popstar sono convinti che la loro beniamina non riesca più a reggere tale situazione e per questo motivo abbia iniziato a lanciare messaggi in codice per essere aiutata. Perché tale sospetto?

Un utente della rete aveva scritto a Britney, che pare voglia lasciare il mondo della musica, che se avesse avuto bisogno di aiuto avrebbe dovuto indossare una maglia gialla per il prossimo contenuto social e nel contenuto successivamente postato lei indossa proprio quell’indumento.

Per questo motivo il popolo della rete è convinto che Britney Spears stia chiedendo aiuto lanciando messaggi in codice. Una teoria che purtroppo sembra combaciare con i fatti ma che, al tempo stesso, potrebbe rivelarsi essere una triste coincidenza.

Tinashe scrive un messaggio di supporto a Britney Spears, ma poi cancella tutto

A complicare il tutto c’è anche il messaggio della cantante Tinashe. Lei e Britney hanno collaborato qualche anno fa per la canzone Slumber Party e nelle scorse ore ha scritto su Twitter che supporta a pieno il movimento nato dai fan della popstar americana.

“Free Britney!” ha esordito la cantante. “Io e Britney abbiamo lavorato insieme diverse volte” ha proseguito la popstar. “Posso assicurarvi che lei è un angelo, finitela con questa covership!” ha concluso.

Tinashe ha supportato il Free Britney ma subito dopo ha cancellato misteriosamente il messaggio dai suoi profili social. Il motivo non è stato spiegato ma i fan della Spears, che di recente si è lasciata andare ad un lungo sfogo su Instagram, sono convinti che dietro a tutto questo ci sia lo zampino del team dell’interprete di Baby One More Time.

Britney Spears ha bisogno di aiuto o sono soltanto semplici teorie dei fan?