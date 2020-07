Liquirizia | le eccezionali proprietà per la nostra pelle

La liquirizia è un rimedio naturale ottimo per la cura e la bellezza della nostra pelle. Scopriamone tutte le proprietà e gli utilizzi.

Gustare una caramella alla liquirizia è da sempre un piacere per il palato, ma questa pianta è a tutti gli effetti un rimedio naturale d’eccellenza con cui prendersi cura della salute e la bellezza della nostra pelle, soprattutto la più matura.

Sono molteplici le indicazioni che in fitoterapia vengono abbinate alla radice di liquirizia, prime fra tutte quelle benefiche che svolge per lo stomaco. I suoi principi attivi sono davvero potenti e di diversa applicazione. Scopri anche Acqua di mare, trattamento di bellezza naturale per la pelle.

Liquirizia | i principi attivi e le indicazioni per prendersi cura della salute e della bellezza della nostra pelle

La liquirizia è un vero alleato della bellezza e della salute per la nostra pelle, i principi attivi in essa contenuti sono diversi, ma prima fra tutti è la glicirrizina (acido glicirrizico) che conferisce alla liquirizia importanti proprietà anti ossidanti, antimicrobiche, antinfiammatorie e anche il sapore dolce ottimo per il palato.

La liquirizia inserita nella formulazione dei cosmetici ha come attività principale quella di trattare le macchie, è infatti un potente depigmentante, grazie alla sua azione anti tirosinica grazie alla glabridina, una sostanza naturalmente presente nella liquirizia. Perfetta dunque per trattare melasma gravidico, e le macchie dell’età.

Nello stesso tempo, la liquirizia è anche ottima per trattare pelli problematiche come quelle colpite dall’acne, date le sue proprietà antiinfiammatorie e sebo regolatrici.

Dove si può trovare la liquirizia ad uso cosmetico

Trovare creme e prodotti cosmetici che contengano liquirizia nella loro formulazione è molto facile e lo si può fare in modo semplice affidandosi ai tanti brand bio e naturali, acquistabili in erboristeria, in farmacia o nelle migliori profumerie o anche on line.

La natura ci viene incontro con i suoi rimedi naturali, ma per avere una bella pelle e soprattutto mantenerla, bisognerà tenere lontani i due nemici giurati per l’epidermide, il sole ed il fumo. In caso di macchie importanti, la scelta giusta sarà quella di rivolgersi ad un medico dermatologo che prescriverà la giusta cura dopo un’attenta valutazione. Scopri anche Argilla rossa, tutte le proprietà per la pelle.