Barbara d’Urso senza freni su Instagram svela: “Io ero sua moglie”

Barbara d’Urso, nelle scorse ore, ha spiazzato i suoi fedeli sostenitori su Instagram annunciando di essere stata la moglie di un attore.

Barbara d’Urso, dopo aver continuato la conduzione no stop dei suoi programmi anche durante il periodo d’emergenza del coronavirus, si sta godendo le meritate vacanze dal piccolo schermo, anche se a settembre come di consueto tornerà con i suoi programmi di successo.

Nonostante sia lontana dalla tv, la conduttrice di Pomeriggio 5 non smette di pensare al suo lavoro e i suoi fedeli sostenitori. Per questo motivo ha rivelato un retroscena riguardante la sua carriera. Retroscena di cui non tutti erano a conoscenza. Quale? Barbara ha rivelato di essere stata la moglie di Renato Pozzetto, ma soltanto in scena e non nella vita privata.

“Voglio approfittare di quest’occasione per fare i miei auguri a Renato Pozzetto, che è il suo compleanno, e ricordare di quando ero sua moglie” ha esordito Barbara d’Urso su Instagram, che di recente è stata la protagonista di un retroscena su Zequila.

“Abbiamo recitato in un bellissimo film realizzato da Josè Maria Sanchez” ha spiegato la conduttrice al suo pubblico.

Barbara d’Urso ricorda il Grande Fratello con Malgioglio: “Mi sto sentendo male”

Barbara d’Urso, oltre a fare gli auguri a Renato Pozzetto, ha voluto condividere un altro momento con i suoi fedeli sostenitori. Questa volta però legata all’esperienza del Grande Fratello insieme a Cristiano Malgioglio.

La bella conduttrice partenopea ha condiviso un dietro le quinte riguardante una clip che lei aveva realizzato con Cristiano Malgioglio, dove lui interpretava la Regina Elisabetta d’Inghilterra e lei, che di recente ha querelato Naike Rivelli. Momento che ha divertito e non poco non soltanto loro che lo hanno realizzato, ma anche il pubblico da casa che ricorda con affetto quel momento.

“Ho trovato questo video con la mia Regina Madre” ha esordito la conduttrice. “Mi sto sentendo male dal ridere” ha concluso divertita.

Sicuramente, con l’avvento della prossima stagione televisiva, Barbara d’Urso e Cristiano Malgioglio torneranno a far sorridere il pubblico del piccolo schermo degli italiani.