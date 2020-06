Piovono denunce tra Barbara D’Urso e Naike Rivelli che però fa intervenire ora anche mamma Ornella Muti per mettere più carne al fuoco

Come avete trascorso questa domenica? Senza dubbio non come Naike Rivelli.

La figlia d’arte ha infatti condiviso la giornata con mamma Ornella Muti. Niente yoga senza veli però oggi per loro, bensì una gita domenicale veramente insolita: dai carabinieri.

Ma perché Naike Rivelli è andata in questura? Tutta colpa, a quanto pare, di una querelle molto stringente nata tra lei stessa e, nientemeno che, Barbara D’Urso.

Tra le due oramai è lotta aperta e a suon di denunce.

Barbara D’Urso e Naike Rivelli lotta di denunce

Mentre guardava annoiata una puntata di Pomeriggio Cinque, Naike Rivelli avrebbe, alcuni giorni fa, insinuato che la padrona di casa, Barbara D’Urso, avrebbe un amante segreto all’interno degli studi del Biscione a Cologno Monzese.

L’affermazione, certamente provocatoria e poco lusinghiera nei confronti della conduttrice di Canale Cinque ha prodotto un’immediata reazione da parte della stessa D’Urso che sarebbe passata alle vie legali.

Naike però non è stata da meno e così questa mattina (domenica 28 giugno) si è recata in questura.

La Rivelli non era però solo dai carabinieri. Con lei è andata mamma Ornella Muti che, come ha più volte sottolineato, non ha gradito che Barbara D’Urso abbia provato a toccare sua figlia, definendosi per giunta amica della stessa Muti, per la serie oltre al danno anche la beffa.

“Un tempo mi chiamava a fare l’opinionista e ora mi denuncia, non è un paese libera visto che se non dai la tua opinione nel suo salotto ti arrivano diffide da tutte le parti”.

Tagliente come al solito, Naike Rivelli è apparsa decisamente scocciata dal continuo sentirsi chiamare in causa da parte della D’Urso, tanto da invitarla a lasciarla in pace.

Certo però la denuncia ai carabinieri e la chiamata in causa della stessa Ornella Muti non fanno che aggiungere carne al fuoco.

La storia non finisce qui.