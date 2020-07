Riccardo Scamarcio diventa padre | Primo figlio in arrivo per l’attore

Riccardo Scamarcio pronto per diventare padre. Il settimanale ‘Diva e Donna’ pubblica le immagini con il pancione di Angharad Wood, sua compagna e forse già moglie



Scamarcio sta per realizzare un suo piccolo grande sogno: nei prossimi mesi diventerà papà. Ma non è questa l’unica novità in arrivo perché come svela il settimanale ‘Diva e Donna’ lui e l’attuale compagna, Angharad Wood si sarebbero anche sposati in gran segreto. Lo dimostrerebbe l’anello che lei porta all’anulare sinistro. E adesso, come mostra l’evidente pancione della manager britannica, c’è una svolta ulteriore nel loro rapporto.

In base a quello che rivela la rivista, il parto sarebbe anche abbastanza vicino perché la Wood sarebbe già all’ottavo mese di gravidanza. Lei in realtà ha già una bambina mentre sarebbe il primo figlio per Riccardo Scamarcio che non ha mai conosciuto questa gioia quando stava con Valeria Golino. Una storia nata due anni fa, quella tra l’attore pugliese e la manager, sempre attenti a fuggire dagli obiettivi. Ma questa volta sono stati beccati.