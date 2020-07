Ludovica Pagani | Il mare della Puglia illumina un fisico da urlo – FOTO

Ludovica Pagani si gode qualche giorno di vacanza in Puglia fra sole, mare e relax. Le foto in bikini su Instagram sono particolarmente attraenti. I fan rimangono affascinati dal fisico voluttuoso e seducente della celebre modella e dj.

“Vacanze italiane”, lo rivela su Instagram Ludovica Pagani, celebre modella e dj che rende noto ai suoi followers come, anche lei, quest’anno passerà l’estate in Italia. La pandemia da COVID-19 ha cambiato i piani di molti, compresi i vip che speravano di fare vacanze all’estero invece dovranno rimanere nel nostro Paese (scelta caldeggiata per evitare rischi non c’è un divieto formale di espatrio) per ridurre al minimo il rischio di rimanere contagiati.

La situazione, in Italia, per quanto concerne il Coronavirus, sta lentamente migliorando: più di una regione, attualmente, ha zero nuovi contagi. Questo presuppone, sempre con le dovute precauzioni (ovvero distanziamento sociale e mascherina), una certa tranquillità rispetto alle scelte e allo sviluppo di una vacanza sui generis rispetto al recente passato.

Ludovica Pagani, vacanze in Puglia: la foto in bikini conquista i followers

Ludovica Pagani ha optato per la Puglia. Gli scatti mozzafiato in barca sono la prova inconfutabile che le ferie procedono piuttosto bene e la modella rende partecipi gli affezionati che si perdono nelle curve vertiginose di un corpo impeccabile dal fisico scultoreo impreziosito da costumi coloratissimi dalle fantasie più diverse. L’ultimo contributo social, in ordine di tempo, la vede splendente con un due pezzi bicolore: reggiseno azzurro abbinato con costume marroncino. L’accoppiata si rivela vincente, complice anche il suggestivo panorama alle sue spalle.

Gli occhi, dentro e fuori i social, sono tutti per lei: “Sei stupenda”, il commento che popola il suo profilo. Like e commenti a profusione. La voglia d’estate si evince dallo sguardo sognante di chi, nonostante tutto, vuole trovare il modo migliore per divertirsi che comprende, fra le alte cose, anche strabiliare i fan. Missione compiuta, allora. Al prossimo scatto.

