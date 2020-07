Adriana Volpe contro Giancarlo Magalli: “Sono la sua ossessione”

Adriana Volpe, recentemente intervistata dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, ha parlato del suo rapporto con Giancarlo Magalli dopo il lungo sfogo fatto durante la diretta di Ogni Mattina su Tv8.

In molti speravano che Adriana Volpe e Giancarlo Magalli, visto il periodo particolare che tutti noi stiamo vivendo, potessero sotterrare l’ascia da guerra e chiarire ogni dissapore. Anche perché inizialmente le premesse per una riconciliazione sembravano esserci tutte. Purtroppo così non è. I due, ancora una volta, se le sono dette di santa ragione tra una diretta televisiva e qualche post social.

Il conduttore aveva commentato gli ascolti di Ogni Mattina, programma che Adriana conduce dopo la sua esperienza al Grande Fratello Vip, e lei ha asfaltato in diretta televisiva, diventando virale sul web.

A distanza di qualche giorno da quel momento, la bella conduttrice ha deciso di concedere un’intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni dove è tornata a parlare dell’argomento e, come al suo solito, non le ha di certo mandate a dire.

“Ormai sono diventata il suo chiodo fisso, sono la sua ossessione” ha sfogato la conduttrice, che di recente è stata difesa da Maurizio Costanzo. “Ma la scorsa volta non ce l’ho fatta, sono proprio riuscita a digerire l’invito a starmene zitta e buona” ha spiegato Adriana Volpe contro Magalli.

“L’ho trovata una mancanza di rispetto assurda, non solo nei miei confronti ma anche per tutte quelle persone che stanno lavorando al mio fianco” ha concluso la conduttrice amareggiata.

Giancarlo Magalli | Adriana Volpe tuona: “E’ una bassezza umana!”

La collega di Giancarlo Magalli, durante il corso dell’intervista, ha anche spiegato che è stufa di questa faida e di doversi sempre difendere dai continui attacchi che riceve dal suo acerrimo rivale. Anche perché fa notare che in questo periodo lui dovrebbe essere in vacanza e non impegno a progetti televisivi. Quindi, la conduttrice si chiede come mai continui a pensare a lei e al suo operato sul piccolo schermo.

“Onestamente non ne posso più di sentire attacchi nei miei confronti da parte sua” ha ammesso Adriana Volpe su Giancarlo Magalli. “Soprattutto se si consideriamo che in questo preciso momento non va nemmeno in onda su Rai 2” ha aggiunto la conduttrice.

“Dovrebbe approfittare di questi momenti per rilassarsi e staccare la spina, non per fare commenti inqualificabili che non fanno altro che dimostrare tutta la sua bassezza umana“ ha concluso Adriana amareggiata.

Sembra ormai chiaro che Adriana Volpe e Magalli non saranno mai amici.