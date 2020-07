Acqua di cetriolo | Ecco la bevanda detox dell’estate

Una bevanda detox dagli effetti benefici immediati. Si tratta dell’acqua di cetriolo, scopriamo come prepararla facilmente in casa.

Il cetriolo è uno dei vegetali più ricchi di acqua in assoluto, ne contiene addirittura il 95 per cento. Appartenete alla famiglia delle cucurbiutacee è rinomato per le sue proprietà benefiche.

Grazie alle sue caratteristiche risulta molto utile per combattere la ritenzione idrica e nelle diete dimagranti. Non solo, il cetriolo viene utilizzato in cosmetica per i suoi benefici effetti positivi sulla pelle.

Ricco di vitamine e minerali, il cetriolo è noto per le sue proprietà diuretiche e detossinanti. Scopriamo come preparare una preziosa acqua detox a base di cetriolo. Leggi anche Cetriolo: i 5 motivi per cui fa bene alla salute

Ecco i benefici e come si prepara l’acqua di cetriolo

Il cetriolo è uno dei vegetali più rinomati per le sue proprietà disintossicanti. Essendo molto ricco di acqua ha delle caratteristiche che lo rendono particolarmente depurativo e rinfrescante.

Povero di calorie e privo di grassi il cetriolo viene spesso utilizzato nelle diete dimagranti, ottimo da consumare per chi vuole stare in linea.

Non solo, numerosi sono gli effetti benefici sul nostro organismo che si ottengono consumandolo.

1) Essendo ricco di acqua e potassio, il cetriolo è ottimo per idratare il corpo e contrastare la ritenzione idrica e la cellulite. Ad esempio nei giorni del ciclo mestruale è ottimo consumare acqua di cetriolo per eliminare il gonfiore. Questo vegetale inoltre aiuta a depurare l’organismo dalle tossine.

2) Aiuta a dimagrire. Riduce il senso di appetito offrendo una sensazione di sazietà, essendo ricco di acqua. Inoltre l’acido tartarico favorisce la perdita di peso impedendo la trasformazione dei carboidrati in tessuto adiposo. In questo caso è bene sottolineare che assumere acqua di cetriolo in sostituzione dei pasti non è corretto ma per sostituire una bevanda zuccherata o uno snack è perfetto.

3) Contrasta l’ipertensione. Essendo ricco di potassio, il cetriolo favorisce l’eliminazione dei liquidi in eccesso aiutando a tenere bassa la pressione sanguigna. Ecco perché bere acqua di cetriolo vi aiuterà a regolarizzare la pressione.

4) Idrata il nostro organismo. Essendo questo vegetale particolarmente ricco di acqua consumandolo andrà ad idratare il nostro organismo soprattutto nella stagione estiva quando ne abbiamo maggiormente bisogno. Inoltre, l’acqua di cetriolo fungerà da crema idratante in caso di pelle secca. Utile anche contro le acne essendo il cetriolo ricco di acido pantotenico e vitamina B-5.

5) Bere acqua di cetriolo potrà aiuterà ad abbassare i livelli di acido urico alleviando i sintomi di gotta e artrite. Inoltre, aiuta le articolazioni grazie al silice.

6) Ricco di vitamine e minerali il cetriolo è un alleato del sistema immunitario. Questa bevanda detox, grazie alla vitamina C contenuta nel vegetale, sarà ottima anche per prevenire raffreddori e influenze.

7) Aiuta a combattere il diabete. Essendo poveri di carboidrati i cetrioli, ricchi di fibre, aiutano a mantenere bassi i livelli di glicemia nel sangue ma anche il colesterolo.

8) Avendo proprietà antinfiammatorie, il cetriolo si rivela utile per alleviare le occhiaie ma anche per lenire le gengive infiammate.

9) Grazie alle proprietà depurative e drenanti aiuta anche a prevenire i calcoli renali.

10) La presenza di antiossidanti come vitamina C, il beta-carotene, la luteina e la zeaxantina aiuta a contrastare i radicali liberi.

Ora che abbiamo visto gli effetti benefici che i cetrioli apportano al nostro organismo vediamo come preparare l’acqua di cetriolo.

Ingredienti

1 cetriolo medio

2 litri di acqua

Preparazione

La preparazione di questa bevanda detox è molto semplice. Iniziamo lavando bene il cetriolo, tagliamo le estremità quindi affettiamolo a rondelle. Mettiamo il cetriolo in una caraffa d’acqua e lasciamolo riposare per almeno 5/6 ore in frigorifero. Per rendere la nostra acqua più saporita possiamo arricchirla con qualche fogliolina di menta, qualche fettina di limone e se piace anche dello zenzero.

Naturalmente più il cetriolo starà in infusione più il liquido si insaporirà del vegetale.

Trascorso il tempo l’acqua di cetriolo sarà pronta per essere consumata.