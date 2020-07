Quante volte ti capita di afferrare la busta dei cereali al mattino e di non trovare più la fragranza della primissima apertura? Purtroppo, soprattutto quando andiamo di fretta, non chiudiamo bene la busta che li contiene e rischiamo così di perdere la croccantezza.

In realtà esiste un trucchetto per riporre la scatola dei cereali perfettamente chiusa come se fosse stata appena comprata. Solo così potrai gustare ogni mattina a colazione la tradizionale consistenza che contraddistingue ogni tipo di cereale. Ecco come richiudere bene la scatola dei cereali: trucco infallibile!

Richiudere correttamente la scatola dei cereali? Da oggi non sarà più un problema!

Da oggi niente più cereali sparsi nello scaffale della cucina e con una consistenza che ha perso già di molto la croccantezza del primo assaggio. I cereali si sa, di qualunque tipo essi siano, con il latte o un bel cappuccino sono davvero deliziosi, anche abbinati nello yogurt per uno spuntino sono quella pausa fresca che, soprattutto in estate, è decisamente gradevole.

Una volta acquistati, aperti e consumati per la prima volta, può capitare di non gustare più la stessa fragranza, diventano così molto meno appetitosi.

La cosa fondamentale infatti è la conservazione per far sì che tutta la bontà dei cereali resti invariata. Esiste a tal proposito un trucco infallibile per chiudere come si deve la scatola dei cereali!

Becky Holden McGhee e il suo trucco

A mostrare questo trucco è stata una donna inglese, Becky Holden McGhee con un post pubblicato sul suo profilo Facebook, guardarlo subito!

Stanca del disordine nella sua dispensa non ha fatto altro che riordinare chiudendo tutte le scatole dei cereali in modo geniale. Sappiamo tutti che ogni scatola possiede una linguetta apposita per richiuderla, ma sappiamo anche che quella linguetta di carta che si trova nella parte superiore della confezione la maggior parte delle volte si strappa.

Cosa fa questa donna? Piega verso l’interno le estremità superiori della scatola e unisce poi le due estremità. Basta premere verso l’interno anche i lati della confezione. Un trucco efficace che vi risparmierà moltissimo tempo nel pulire i cereali caduti e vi garantirà il sapore della prima apertura.