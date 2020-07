Salsa bastarda | ottima per arricchire le verdure lesse

Il nome può sembrare originale, ma la salsa bastarda è una soluzione intelligente per accompagnare molti piatti

Quella che oggi vi proponiamo noi di CheDonna è la salsa bastarda. Un ottimo prodotto in grado di dare più gusto alle verdure bollite. Perfetta soprattutto sugli asparagi ma anche sui carciofi e sul pesce.

Ma vediamo come si prepara questa ottima salsa, gli ingredienti che occorrono e tutti i passaggi e i consigli per renderla ottima

Ingredienti

2 tuorli d’uovo

succo di 1/2 limone

30 g di burro

Per la salsa bianca

50 g di burro

50 g farina

3/4 l di brodo di pollo

Salsa bastarda, il condimento ideale per le verdure

Preparazione:

Iniziamo a preparare la salsa bianca mettendo il burro in una ciotola a fondo spesso. Facciamolo sciogliere e aggiungiamo piano piano la farina. Mescoliamo con un cucchiaio di legno facendo in modo che non si formino i grumi e che la salsa sia liscia.

Mettiamo la casseruola a fuoco basso e mescoliamo ancora per qualche minuto. In questo modo otteniamo il “roux” che ha la caratteristica di essere chiaro. Non appena il nostro composto risulterà schiumoso, possiamo aggiungere il brodo freddo. Iniziamo nuovamente a mescolare bene, in modo da sciogliere gli eventuali grumi che possono essersi formati.

Quando la nostra salsa sta nuovamente bollendo facciamo cuocere ancora qualche minuto e chiudiamo quando la nostra salsa avrà raggiunto la giusta consistenza. Ricordiamoci che non dovrà essere troppo densa ma piuttosto liquida.

Prendiamo una ciotola e mettiamo i tuorli mischiandoli con il succo di limone che avremo passato con il colino. A questo punto dobbiamo versare la salsa bianca: inizialmente due cucchiai alla volta successivamente tutta insieme. Aggiungiamo anche il burro crudo.

Assaggiamo e vediamo se dobbiamo ancora aggiungere un pizzico di sale. Dopo di che possiamo utilizzare questa salsa soprattutto per condire le verdure che senza potrebbero essere poco gustose.