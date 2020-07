L’estate ormai si fa sentire e le gite in spiaggia ci accompagnano già da qualche settimana. Anche al mare, se ci si trattiene tutto il giorno, si sceglie di portare con se pranzi e snack pronti e freschi. Che ne dite di una carrellata di piatti sani e veloci da mettere nella borsa frigo?

Mai capitato di essere a corto di idee riguardo agli alimenti da portare in spiaggia? Quali sono quelli più indicati? Quali potete abbinare? Quali ti portano via meno tempo? Oggi per voi una raccolta di ricette ideali da portare sotto l’ombrellone. Piatti freschi da portare in spiaggia. Ricette utili, sane, veloci

Tanti piatti freddi da mangiare sotto l’ombrellone!

Stanche dei soliti panini? Di prendere sempre la pizza al taglio alla pizzeria dello stabilimento o di pranzare direttamente al ristorante? Da oggi per ogni gita al mare avrete a disposizione un’idea sfiziosa per portare in spiaggia un piatto unico e ricco di salute e benessere. Pronte? Iniziamo la sfilata di piatti freschi estivi!

Insalata di riso semplice

Il piatto dell’estate, a base di riso, possiamo preferire anche l’integrale o il venere per far uscire un piatto ricco e completo con l’aggiunta di tonno, verdurine e olive (clicca qui per la ricetta!)

Cous cous estivo con menta e pomodorini

Il cous cous è uno di quegli alimenti dalla preparazione velocissima! Potete abbinarlo con tutto ciò che preferite ma questa versione con menta e pomodori è davvero buona! (clicca qui per la ricetta!)

Insalata di polpo e patate lesse

Un’insalata fresca di pesce che vi sembrerà di stare al ristorante! Semplice e con solo due ingredienti! (clicca qui per la ricetta!)

Insalata di farro alla greca

Diamo spazio ai cereali che completano il nostro regime alimentare quotidiano e cimentiamoci in un’insalata fredda con il farro (clicca qui per la ricetta!)

Focaccia genovese

Potete preparala già dalla sera prima, un sapore unico per un pranzo pratico che mette d’accordo proprio tutti! (clicca qui per la ricetta!)

Mini pizze farcite con lo stampo per il ghiaccio

Una preparazione geniale da farcire come preferite, pratiche da portare con se, da avvolgere in pellicola trasparente da cucina per mantenere la moribidezza (clicca qui per la ricetta!)

Potete dunque iniziare a sbizzarrirvi, preparare, aprire le borse frigo e iniziare a godervi la vostra giornata in completo relax, il pranzo è già pronto!