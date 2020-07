Michelle Hunziker sul caso Botteri ammette: “Ricevuto minacce di morte”

Michelle Hunziker, recentemente intervistata da Il Corriere della sera, è tornata a parlare del caso di Giovanna Botteri nato a Striscia La Notizia. La conduttrice ha rivelato di aver ricevuto minacce di morte dagli utenti della rete, che hanno coinvolto anche la sua famiglia.

Michelle Hunziker, nel corso dell’ultima stagione televisiva, è stata al centro della polemica. La conduttrice di Striscia la Notizia, durante la messa in onda di un servizio, aveva bocciato in maniera ironica il look di Giovanna Botteri, giornalista impegnata in Cina durante il corso della pandemia.

Quelle battute le costarono caro, tant’è che fu massacrata dai telespettatori e dal popolo del web, ma non solo. Michelle, sulle pagine de Il Corriere della sera, ha ammesso di aver ricevuto anche minacce di morte.

“Devo ammettere che sono rimasta piuttosto sconvolta dalle offese e cattiverie che ho ricevuto in privato in quel momento” ha ammesso Michelle Hunziker sul caso Botteri, tra l’altro di recente la giornalista ha fatto una sorpresa a Mara Venier. “Mi sono arrivate minacce di morte, ma non solo a me” ha spiegato la conduttrice. “Ma anche a tutta la mia famiglia, compresa Aurora” ha aggiunto.

“Fortunatamente dopo che Giovanna è intervenuta in prima persona, i leoni da tastiera si sono dati una calmata” ha concluso Michelle.

Michelle Hunziker mamma per la quarta volta? Lei: “Non sono giovanissima”

Michelle Hunziker, dopo essersi sbilanciata sul caso di Giovanna Botteri a Striscia La Notizia, si è anche lasciata andare ad un’inedita confessione. Negli ultimi tempi, infatti, girava voce che lei e suo marito Tomaso Trussardi stessero pensando di allargare la famiglia, ma la conduttrice ha subito smentito il tutto.

“Al momento non abbiamo in programma di allargare la famiglia, sono già mamma di tre bellissime figlie” ha ammesso la conduttrice, che aveva già smentito la notizia a Striscia La Notizia. “Le più piccole mi danno tantissimo da fare, sia a livello fisico sia a livello mentale, mentre la più grande ormai ha 23 anni e mi impegna di cuore e di testa” ha aggiunto.

“Ora ho 43 anni, non sono più giovanissima” ha concluso l’ex di Eros Ramazzotti. “Certo, se viene ben venga, ma non è in programma” ha aggiunto.

Michelle Hunziker ha smentito la presunta gravidanza, rivelando che almeno per il momento un quarto figlio non è nei suoi programmi.