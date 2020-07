Michela Persico | Mamma in bianco, il nuovo abito su Instagram – FOTO

Michela Persico passa le prime giornate di luglio in dolce attesa aspettando il lieto evento. Lady Rugani si mostra su Instagram in tutto il suo splendore.

Continua l’estate di Michela Persico e Daniele Rugani. Uno impegnato con il finale di campionato tra le fila della Juventus e l’altra intenta a godersi i primi giorni d’estate pancione permettendo. Il tempo passa e la creatura, un maschietto come rivelato qualche giorno fa dalla stessa giornalista, aspetta di venire al mondo.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Instagram | Quanto guadagnano gli influencer? Svelate cifre da capogiro

Nel frattempo, Michela Persico fa sfoggio di nuovi vestitini che risaltano il pancione e la sua fisicità che, malgrado la gestazione, conserva una solarità e un fascino prorompente. “Il sorriso è il miglior accessorio che una donna possa portare con sé”, diceva Marilyn Monroe e la reporter ha seguito la massima alla lettera. Sempre raggiante e sorridente, almeno sui social facendo intendere che tutto procede a gonfie vele.

Lady Rugani, nuovo abito per Michela Persico: fan in estasi

A proposito di vele, l’abbiamo vista qualche settimana fa in versione skipper: segno che le vacanze per la famiglia Rugani non sono ancora finite e, magari, nei prossimi giorni arriverà qualche altro contributo social per ravvivare anche l’estate dei followers sempre pronti a supportare la coppia e la Persico, naturalmente, approva.

Infatti, nel congedarsi dal proprio pubblico mediatico, la giornalista mostra sempre il proprio stato d’animo augurando buona giornata o buona serata, circostanze variabili a fronte di una costante: la prosperità delle sue forme che, anche in dolce attesa, allietano un pubblico esigente e desideroso di capire le evoluzioni e gli sviluppi di una gravidanza ma soprattutto di una nuova vita che attende i coniugi Rugani.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Bruno Vespa | Stoccata del conduttore a Diletta Leotta: cosa ha detto

Un vestito, tanti significati: gli stessi che cercheranno di scoprire i fan dopo i primi indizi sia sul nome che sulle prospettive di un nascituro che, gioco-forza, è già sulla bocca di tutti. Manca davvero poco al lieto evento, intanto i motivi per continuare a sorridere – proprio come suggerisce la Persico nell’ultimo scatto –sono più di qualcuno. Agli affezionati non resta che scoprirli.

Visualizza questo post su Instagram Oggi di bianco vestita, buona serata a tutti 😜🌟 #summer Un post condiviso da Michela Persico (@michelapersico) in data: 6 Lug 2020 alle ore 11:07 PDT

SULLO STESSO ARGOMENTO: Belen Rodriguez, baci passionali con Gianmaria Antinolfi | Video