Michelle Hunziker incinta? Lei rompe il silenzio a Striscia La Notizia

Michelle Hunziker è incinta di Tomaso Trussardi? La conduttrice a Striscia La Notizia ha fatto chiarezza sulla notizia trapelata durante la scorsa diretta di Detto Fatto.

Michelle Hunziker, stando quanto rivelato durante lo scorso appuntamento con Detto Fatto sarebbe in dolce attesa del suo quarto figlio con l’imprenditore Tomaso Trussardi.

La notizia, come facilmente immaginabile, in poche ore ha fatto il giro del web diventando così virale. Per questo motivo, infatti, la conduttrice svizzera ci ha tenuto ad intervenire in prima persona, visto che questa fantomatica gravidanza riguarderebbe lei ma ne stanno parlando tutti gli altri.

Michelle ha deciso di parlare della sua quarta gravidanza durante la puntata in onda ieri sera di Striscia La Notizia facendo chiarezza sull’argomento. Michelle Hunziker è incinta dal quarto figlio? Assolutamente no.

Striscia La Notizia | Michelle Hunziker smentisce il rumor di Detto Fatto

A Striscia La Notizia, la bionda conduttrice ci ha tenuto a smentire la sua quarta gravidanza, ponendo l’attenzione anche dalla fonte di tale notizia, ovvero Detto Fatto di Bianca Guaccero. Chiarendo ancora una volta che, almeno per il momento, la cicogna non è andata a farle visita.

“Non ho assolutamente niente da nascondere” ha precisato Michelle Hunziker a Striscia La Notizia, che di recente è finita al centro della polemica per il caso Botteri. “Non ricominciamo di nuovo con questa storia che sono incinta, ne parlavano l’altro giorno dalla Guaccero su Rai 2 mi sembra” ha concluso, smentendo ancora una volta le voci sulla sua presunta gravidanza.

Michelle Hunziker ha smentito di essere incinta a Striscia La Notizia. La conduttrice, qualora dovesse aspettare il suo quarto figlio, sarà lei stessa a comunicarlo al suo fedele pubblico.