Meghan Markle | Lo staff della famiglia reale lancia nuove indiscrezioni

Meghan Markle torna a far parlare di lei. La servitù della casa reale ha raccontato com’è veramente la moglie di Harry.

Meghan ed Harry sono la coppia più chiacchierata degli ultimi anni. Nel maggio del 2018, Meghan Markle, 37 anni, americana, bellissima e con un’avviata carriera da attrice, è convolata a nozze con il principe Harry d’Inghilterra cambiando radicalmente la sua vita.

In poco tempo questa donna che sembrava graziosa ed affabile ha conquistato il popolo inglese. Impegnata a difendere i diritti delle donne, la Duchessa del Sussex ha mostrato di possedere carattere e di tirare fuori gli artigli quando necessario. Ma com’è la duchessa lontana dai riflettori? A svelarlo sono i dipendenti del palazzo.

SULLO STESSO ARGOMENTO:Meghan Markle | In uscita il libro di una Lady che asfalta la Duchessa

Meghan Markle, ecco com’è la duchessa lotano dai riflettori

L’abbiamo vista sempre in splendida forma, bellissima, nei suoi abiti non proprio consoni ad una duchessa reale perchè lasciavano intravedere troppo le gambe. Nonostante ciò si pensava che fosse ligia ai doveri che le imponeva il suo matrimonio. Poco dopo la nascita del loro primogenito Archie abbiamo appreso che il principe Harry e sua moglie avevano deciso di trasferirsi a Los Angeles rinunciando ai loro doveri nella famiglia reale. Non sappiamo quanto questa decisione sia stata sofferta per Harry e quanto abbia influito sul loro rapporto ma stando ad alcune indiscrezioni statunitensi pare che Harry e Meghan litighino sempre.

Certo un divorzio rappresenterebbe un grande scandalo e sarebbe un duro colpo per la Regina Elisabetta, è forse per questo che Harry si piega ai voleri della moglie?

Impossibile sapere chi comanda in casa ma stando alle indiscrezioni della servitù del Palazzo Reale, Meghan Markle sarebbe una duchesa:” dura ed esigente” e molto altro secondo quanto riportato da Fox News.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE: Harry e Meghan | La coppia è in crisi: il motivo dei primi dissapori

Per capire com’è veramente una persona celebre bisognerebbe sapere come si comporta con il prossimo quando sa di non essere ripresa. Tom Quinn, un autore britannico, ha voluto raccontare proprio questo aspetto di Meghan Markle e ha pubblicato un libro scioccante intitolato “Kensington Palace: un ricordo intimo della regina Maria a Meghan Markle”. In questo libro, vengono raccontati alcuni aneddoti di palazzo e i soprannomi segreti che il personale del palazzo ha attribuito ai diversi membri della famiglia reale.

Tom Quinn ha precisato di non aver avuto nessuna intenzione di offendere la Duchessa del Sussex e che i soprannomi sono “inevitabili”e venivano dal palazzo”.

Allora com’è la Duchessa per i sui dipendenti? A quanto pare viene descritta come una donna “troppo esigente, capace di svegliare lo staff nel cuore della notte per presentare le sue richieste”.

Quel che è certo è che tali affermazioni potrebbero essere solo il frutto di un cambio di rotta notato nella stampa britannica, che dopo aver lodato la duchessa per anni, pare abbia deciso di danneggiare la sua immagine probabilmente perchè i lettori si erano stancati di queste parole ridondanti.

La Duchessa sembra aver notato questo cambiamento e di esserne ferita. In un documentario pubblicato nel 2019, dichiarò che non aveva previsto una risonanza mediatica così forte e che la stampa potesse essere spietata e potesse distruggerla.

Meghan e Harry risposero con denunce contro determinati organi di informazione per “invasione della privacy” e “hacking telefonico”.

Un atteggiamento reputato sbagliato dall’autore Quinn, che sostiene che Meghan non avrebbe mai dovuto giustificarsi e o farsi giustizia contro la stampa: “La stampa vuole semplicemente generare piacere e questo può essere doloroso”, ha detto lo scrittore ribadendo che Meghan avrebbe dovuto seguire l’esempio di Kate Middleton e di sua suocera, che nonostante le critiche della stampa, non hanno mai vacillato e sono rimaste in silenzio aspettando che la tempesta passasse.

Secondo Tom Quinn, Meghan può vantare di essere fortemente amata e sostenuta da suo marito Harry che la ammira per il suo coraggio e la sua perseveranza e che probabilmente ha acconsentito al trasferimento a Los Angeles per consentirle di sfuggire dai tabloid e dalla stampa.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE: Harry e Meghan | Perché la Regina ignora il loro secondo anniversario?



Come era prevedibile questo trasferimento ha innescato infinite polemiche e la stampa si è divisa in due grandi scuole di pensiero: alcuni erano convinti che la decisione di trasferirsi sia stata sofferta per il principe Harry, altri sostengono che questo periodo abbia fatto bene alla coppia e rafforzato il loro amore.

L’autore è intervenuto anche su questo argomento e secondo il suo pensiero questo trasferimento sarebbe stato voluto da entrambi, Harry compreso, nel tentativo di dare un significato alla sua vita indipendentemente dalla pressione del Palazzo.

Per Quinn, Harry e Meghan bramerebbero solo trovare la libertà e successo nella propria vita indipendentemente dalla corona, solo non si sarebbero resi ancora conto del fatto che gli ostacoli li seguiranno ovunque vadano.